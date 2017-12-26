Ağaoğlu’ndan 1 Milyar Liralık Yenilenebilir Enerji Yatırımı

Alman Nordex Energy GmbH ile toplamda 735 milyon lira değere ve 125 megavat kurulu güce sahip Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali Projesinin tribünleri için anlaşma imzalayan Ağaoğlu Enerji Grubu gelecek yıl adına da önemli adımlar atacaklarını duyurdu. İmza töreninde konuşan Ali Ağaoğlu geçtiğimiz yıl da Alman Nordex firmasından 68,4 megavat kapasiteye sahip 19 rüzgar tribünü siparişi verdiklerini belirterek bu alandaki yatırımlarına hızla devam edeceklerini ifade etti. 2017 yılında Yalova ve Bursa’da yer alan 2 Rüzgar Enerjisi Santrali projesini tamamladıklarını dile getiren Ağaoğlu projelerinde yerli üretim oranına her zaman azami özen gösterdiklerinin de altını çizdi.

Ekonomik Durgunluk Bizi Durduramaz

Yatırımcı olarak ülkeye faydalı olmaya çalışanların ekonomik durgunluk gibi söylemlere kendini kaptırmaması gerektiğini ifade eden ünlü iş adamı, günlük karlar ile değil ülkenin geleceğine olan güven ile yatırım yapmanın hem kişilere hem de ülkeye daha faydalı olacağının altını çizdi. Ağaoğlu bu ülkenin her zaman sıkıntıdan çıkacak güç içerisinde olduğunu ifade ederek 2018 yılı için kendilerinin öncelikli planının yenilenebilir enerji alanında 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapmak olduğunu belirtti.

2020 Yılına Kadar 5 Milyar Lira Yatırım Yapacağız

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu ise bu zamana kadar tamamladıkları Yalova ve Bursa santralleri ile birlikte 160 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi. 2020 yılına kadar Konya’nın Sertavul beldesinde tamamlayacaklarını Türkiye’nin en büyük RES projesi ile bu sektöre toplamda 5 milyar lira yatırım yapacaklarını açıklayan Hakkı Ağaoğlu yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de lider olmak istediklerinin altını çizdi.