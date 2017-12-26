Güneydoğu’dan 1,1 Milyon Dolarlık Hububat Ve Bakliyat İhracatı!
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Güneydoğu’dan 1,1 Milyon Dolarlık Hububat Ve Bakliyat İhracatı!


Güneydoğu’dan 1,1 Milyon Dolarlık Hububat Ve Bakliyat İhracatı!
Güneydoğu’dan 1,1 Milyon Dolarlık Hububat Ve Bakliyat İhracatı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-26 Saat: 10:34:01
Anasayfa İthalat&İhracat Güneydoğu’dan 1,1 Milyon Dolarlık Hububat Ve Bakliyat İhracatı!

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatını artıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk 11 aylık diliminde bir milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatını artıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk 11 aylık diliminde bir milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

Güneydoğu Anadolu 11 Ayda 1,1 Milyon Dolara Yakın İhracat Yaptı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı, 2017 yılının Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde gerçekleşen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı hakkındaki detayları içeren bilgileri paylaştı. Buna göre birliğe üye olan firmalar söz konusu dönemde toplamda bir milyar 856 milyon 190 bin dolarlık ihracata imza attı.

Buğday Unu İhracatta 11 Ayın Yıldızı Oldu

Başkan Mahsum Altunkaya açıklamasında ihracatın arttığını belirterek, işlenen ürünlerin dünyanın dört bir köşesine satıldığını ifade etti. Özellikle un ihracatının yükselişe geçtiğini aktararak, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapılan ihracatta buğday unu ihracatın en önemli kalemi oldu” dedi. Yılın ilk 11 aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin buğday ihracatından elde ettiği gelirin 484 milyon 122 bin doları bulduğunu kaydetti. Bu tutarın ihracattan yüzde 26,1 oranında pay aldığının altını çizdi. En fazla ihracat yapılan diğer bir kalemin makarna olduğunu söyleyen Birlik Başkanı, “Yılın Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde gerçekleşen makarna ihracatımız 293 milyon 443 bin dolar oldu. Bu rakam bölgeden yapılan ihracatın yüzde 15,8’ine denk geldi” dedi. Birlik üyesi firmaların aynı dönemde 270 milyon 614 bin dolarlık bitkisel yağ ihracatı yaptığına vurgu yaparak, bitkisel yağın toplamdan aldığı payın yüzde 14,6 olduğunu kaydetti.

En Çok İhracat Ortadoğu’ya Yapıldı

Altunkaya ihracatın Ortadoğu ülkelerinde yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Bu ülkelere 11 aylık zaman diliminde toplamda bir milyar 395 milyon 140 bin doları bulan ihracata ulaştık. Ortadoğu ülkelerine gönderilen ürünler toplamın yüzde 75,2 gibi yüksek bir bölümünü kapladı” dedi. İhracatın diğer adreslerinin sırasıyla Afrika ve Amerika olduğunu belirtti. Buna göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ocak – Kasım döneminde Afrika ülkelerine 334 milyon 755 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yaptı. Amerika kıtasına yapılan ihracatsa 43 milyon 725 bin doları buldu. 

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