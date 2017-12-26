Grip Deyip Geçmeyin! Çok Tehlikeli Olabilir
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Grip Deyip Geçmeyin! Çok Tehlikeli Olabilir


Grip Deyip Geçmeyin! Çok Tehlikeli Olabilir
Grip Deyip Geçmeyin! Çok Tehlikeli Olabilir Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 09:48:09
Anasayfa Sağlık Grip Deyip Geçmeyin! Çok Tehlikeli Olabilir

Kış aylarında görülen gribal enfeksiyonların son derece tehlikeli olabileceği belirtildi. İlerleyen enfeksiyonlar işitme kaybına yol açabilir.

Soğuk ve dengesiz hava hastalıklara davetiye çıkartıyor. Gribal enfeksiyonlar salgın gibi hızla yayılıyor. Halsizlik, burun akıntısı ve öksürükten şikayet ediyorsanız, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özcan Öztürk’ün ‘ani işitme kaybıyla’ ilgili uyarılarına kulak verin: “Üst solunum yolu enfeksiyonları (nezle, grip, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi) çoğunlukla orta kulağı, nadiren de iç kulağı etkileyerek işitme kayıplarına sebep olabilir.” Soğuk havanın değil ancak üst solunum yolu hastalıklarının ani işitme kaybına neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk şu bilgileri verdi…

Üst Solunum Yolunda Şişlikler

Ani işitme kaybı, öncesinde bilinen işitme problemi olmayan bir kişide aniden ortaya çıkan sorundur. Çoğunlukla tek kulağı bazen de her iki kulağı etkiler. Yapılan işitme testlerinde birbirini takip eden 3 frekansın her birinde en az 30 desibel veya daha fazla kayıp görülür. Özellikle soğuk havalarda yaygın olarak gördüğümüz nezle-grip şeklindeki enfeksiyonlar, üst solunum yolları mukozasında şişlikler oluşturarak sinüslerin havalanmasını ve östaki tüpü vasıtasıyla orta kulağın havalanmasını bozabilir. Bu durumdaki hastalarda kulak tıkanması, işitme kaybı şeklinde şikayetlere yol açar. Ayrıca orta kulak iltihabı da bu enfeksiyonlar sonrası sıkça gördüğümüz işitme kaybı nedenlerindendir. Orta kulak iltihabında kulak ağrısı, kulak zarında kızarıklık ve orta kulakta iltihabi sıvı birikimi oluşarak beraberinde işitme kaybı da gelişir. Bu kayıplar genellikle enfeksiyonun tedavi edilmesi sonrasında sorunsuz olarak iyileşir.

Belirtileri Neler

Ani işitme kaybı, hasta tarafından genellikle işitmede azalma veya tamamen kaybolma şeklinde fark edilir. İşitme kaybıyla beraber yine aniden ortaya çıkan kulakta uğultu, çınlama ve dolgunluk hissi de olabilir. Bazen baş dönmesi bu belirtilere eşlik edebilir. Bu belirtileri yaşayanlar mutlaka en kısa sürede bir KBB hekimine başvurmalıdır. İşitme testleri yapılarak tanının kesinleştirilmesi gerekir. İşitme testlerine ilave olarak olası nedenlerin tespit edilmesine yönelik bir takım kan tetkikleri ve MR görüntüleme de tetkikler içine dahil edilebilir.

Nasıl Bir Tedavi Uygulanıyor

Ani işitme kaybında hiç tedavi başlanmasa dahi yüzde 50’lerin üzerinde kendiliğinden iyileşme ihtimali mevcuttur. Ancak erken tanı ve tedaviyle bu oran yüzde 80-85’leri bulunur. Bu nedenle bir an önce tedaviye başlanılması (ilk 3 gün içinde) önem arz eder. Tedaviye başlamanın geciktiği durumlarda iyileşme ihtimali de azaltır. Tedavide birçok ilacın kullanımı denenmiş olmakla beraber bilinen en etkili yöntemler kortizon kullanımı ve hiperbarik oksijen tedavisidir.

Kortizonlu ilaçlar damardan, ağızdan hap olarak veya orta kulağa enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. İleri yaş grubu hastalar, ani işitme kaybına eşlik eden baş dönmesinin varlığı, damarsal risk faktörleri, şeker hastalığı, alkol ve sigara kullanımı ve tedaviye geç başlanılması (özellikle 3 günden sonra) iyileşme açısından risk taşıyan hastalardır.

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