Borsa Güne Nasıl Başladı? – 26.12.2017

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksinin güne 112.130,62 puandan başladığı görüldü. Endeks değerindeki artış yüzde 0,33’e işaret etti.

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi bugüne 365,62 puanlık artışla başladı. Açılış dikkate alındığında artış yönlü hareket eden bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Holding endeksindeki artış ise yüzde 0,40’ı buldu.

Madencilik Kazandırdı, Sigorta Kaybettirdi

Bugünün açılışında sektörel endekslerden en iyi kazandıran madencilik oldu. Madencilikteki değer yükselişi yüzde 1,63’ü gösterdi. Sektör endekslerinin yükseliş yönlü hareket ettiği gözlemlenirken, sigorta sektörü tek düşüş kaydeden sektör olarak dikkat çekti. Gerileme yüzde 0,02 oranında gerçekleşti.

BIST 100 endeksi 25 Aralık 2017 tarihi açılışını da yükseliş yönlü yapmıştı. Endeks gün içerisinde 112.000 puanı zorlamıştı. 112.000 puanla birlikte kar satışları artmış, değerdeki yükseliş gerilemişti. Endeks gün sonu kapanışını ise 111.765,00 puan seviyesinden yapmıştı. Bu puan bir önceki gün kapanışına yüzde 0,60’lık fark atmıştı.

Tatil Sakin Geçecek

Borsa uzmanları 2017’nin son haftasına girildiğini belirterek, uluslararası piyasaların tatilde olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle borsanın işlem hacminin düşeceğini kaydederek, seyrin sakin olacağını dile getirdi. Noel tatili ardından borsayı hareketli günlerin beklediğini sözlerine ekledi.

ABD Konut Fiyat Endeksi Verilerini Açıklayacak

Piyasalar bugün yurtiçinde reel kesim güven endeksi verileri yakından takip edecek. Bunun yanında takip edilecek diğer bir açıklama ise kapasite kullanım oranı olacak. Yurtdışında takip edilecek gelişmelerse ABD’nin konut fiyat endeksi olacak.

Destek Ve Direnç Aralığı Hangi Seviyede Olacak?

Analistlere göre BIST 100 endeksi bugün 112.000 ve 112.500 puan aralığında direnç gösterecek. Endeksin destek aralığı ise 111.000 ve 110.000 seviyesinde olacak.