Askaynak'tan Kızılay'a Anlamlı Destek
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Askaynak'tan Kızılay'a Anlamlı Destek


Askaynak'tan Kızılay'a Anlamlı Destek
Askaynak'tan Kızılay'a Anlamlı Destek Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 10:53:41
Anasayfa Sağlık Askaynak'tan Kızılay'a Anlamlı Destek

Kan ve kök hücre bağışı konusunda gerekli çağrılar her geçen gün artırılırken Askaynak çalışanları Kızılay için birtakım çağrılarda bulundular. Kan bağışı yaptılar.

Yenilikçi ürünleriyle kaynakçıların işini kolaylaştıran Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak, toplumsal fayda yaratacak önemli çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Türkiye’de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç olduğuna ve sivil halkın yalnızca %1’inin kan bağışladığına dikkat çeken Askaynak, kan bağışı konusunda çalışanlarının bilincini artırmak için elini taşın altına koydu. Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB)’nin Türk Kızılayı’na kan bağışı yapılması için yaptığı davete kulak veren Askaynak, çalışanlarına yaptığı çağrı sonrasında bağış için yoğun bir taleple karşılaştı.

Askaynak Genel Müdürü Ahmet Sevük; Kızılay’ın sloganında yer aldığı gibi “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç”, dolayısıyla düzenli olarak kan bağışı yapılması ve insanların bu konuda bilinçlerinin ve bilgilerinin artması oldukça önemli. Biz Askaynak olarak çalışanlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapmak istedik. Askaynak ailesi olarak ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayı sürekli hale getirmeyi ve daha çok kişiye ‘can’ olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bağışlanan her kanın en az 3 kişinin hayatını kurtardığını aktaran Sevük, Türkiye’de her yıl yüzlerce insanın hastalık ve kaza sonrası kan bulunamadığından hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Sevük, “Çalışanlarımız sadece kan bağışında bulunmadılar. Kızılay yetkililerinin kök hücre bağışı için verdikleri bilgilerin ardından kök hücre bağışı da yapmak istediler ve donör oldular. Böylesine önemli bir konuda çalışanlarımızın gösterdiği duyarlılıktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

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