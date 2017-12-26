Üniversiteliler Hayallerini Yarıştırıyor

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ve bu kapsamda Türkiye’de ilk olma özelliğini koruyan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasının beşinci dönemi üniversitelilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Yeni dönem başvuruları Ekim ayında başlayan yarışmanın proje başvurusu sayısı 200’ü aştı. Öğrencilerin Çevre, Eğitim, Sağlık ve Spor, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür- Sanat ile Toplumsal alanlarda sosyal sorumluluk proje fikirlerinin yarıştığı yarışmanın son başvuru tarihi 23 Şubat 2018.

Büyük Ödül 10 Bin TL veya Yurt Dışı Eğitim

Yarışmada kategori birincileri 5.000 TL, kategori ikincileri 3.000 TL, kategori üçüncüleri 2.000 TL, kategori dördüncüleri 1.000 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi olacak. Para ödüllerinin yanı sıra kategori birincisi olarak dereceye giren öğrenci ve gruplara Kredi Kayıt Bürosu’nda staj fırsatı da sunulacak. Aralarında İbrahim Betil, Fügen Toksü, Yasemin Salih, Cem Seymen, Fatoş Karahasan, Özlem Denizmen, Can Yılmaz ve Kasım Akdeniz’in bulunduğu seçkin jüri üyeleri tarafından projelerin değerlendirileceği yarışmada en yüksek puanı alarak Büyük Ödül sahibi olan proje sahibi ise katılım tipine göre “Yurt Dışı Eğitim Ödülü” ya da “10.000 TL para ödülü” alma şansı yakalayacak. Kategori ödüllerinin yanı sıra yarışmanın web sitesi aracılığıyla yapılacak sosyal medya oylamasında en çok oyu alan proje 5.000 TL’lik Sosyal Medya ödülünü kazanma şansını yakalayacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl yarışan projeler, Özgünlük, Uygulanabilirlik, Gerçek Bir İhtiyaca Çözüm Üretmesi ve Bütçe gibi kriterlerin yanı sıra Yaratıcılık açısından da değerlendirilecek. Öğrenciler 23 Şubat 2018 tarihine kadar www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden başvurularını iletebiliyor.