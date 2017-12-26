Üniversiteliler Hayallerini Yarıştırıyor
Advert Advert Advert


Üniversiteliler Hayallerini Yarıştırıyor


Üniversiteliler Hayallerini Yarıştırıyor
Üniversiteliler Hayallerini Yarıştırıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 11:19:31
Anasayfa Şirketler Üniversiteliler Hayallerini Yarıştırıyor

Kredi Kayıt Bürosu tarafından üniversite öğrencileri için 'Hayal Edin Gerçekleştirelim' yarışması düzenleniyor. Yarışma için şimdiden sunulan proje sayısının 200 olduğu açıklandı.

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ve bu kapsamda Türkiye’de ilk olma özelliğini koruyan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasının beşinci dönemi üniversitelilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Yeni dönem başvuruları Ekim ayında başlayan yarışmanın proje başvurusu sayısı 200’ü aştı. Öğrencilerin Çevre, Eğitim, Sağlık ve Spor, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür- Sanat ile Toplumsal alanlarda sosyal sorumluluk proje fikirlerinin yarıştığı yarışmanın son başvuru tarihi 23 Şubat 2018.

Büyük Ödül 10 Bin TL veya Yurt Dışı Eğitim

Yarışmada kategori birincileri 5.000 TL, kategori ikincileri 3.000 TL, kategori üçüncüleri 2.000 TL, kategori dördüncüleri 1.000 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi olacak. Para ödüllerinin yanı sıra kategori birincisi olarak dereceye giren öğrenci ve gruplara Kredi Kayıt Bürosu’nda staj fırsatı da sunulacak. Aralarında İbrahim Betil, Fügen Toksü, Yasemin Salih, Cem Seymen, Fatoş Karahasan, Özlem Denizmen, Can Yılmaz ve Kasım Akdeniz’in bulunduğu seçkin jüri üyeleri tarafından projelerin değerlendirileceği yarışmada en yüksek puanı alarak Büyük Ödül sahibi olan proje sahibi ise katılım tipine göre “Yurt Dışı Eğitim Ödülü” ya da “10.000 TL para ödülü” alma şansı yakalayacak. Kategori ödüllerinin yanı sıra yarışmanın web sitesi aracılığıyla yapılacak sosyal medya oylamasında en çok oyu alan proje 5.000 TL’lik Sosyal Medya ödülünü kazanma şansını yakalayacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl yarışan projeler, Özgünlük, Uygulanabilirlik, Gerçek Bir İhtiyaca Çözüm Üretmesi ve Bütçe gibi kriterlerin yanı sıra Yaratıcılık açısından da değerlendirilecek. Öğrenciler 23 Şubat 2018 tarihine kadar www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden başvurularını iletebiliyor.

kredi kayıt bürosu ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!