Coca Cola Türkiye'yi Desteklemeye Devam Ediyor
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Coca Cola Türkiye'yi Desteklemeye Devam Ediyor


Coca Cola Türkiye'yi Desteklemeye Devam Ediyor
Coca Cola Türkiye'yi Desteklemeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 11:22:26
Anasayfa Şirketler Coca Cola Türkiye'yi Desteklemeye Devam Ediyor

Coca Cola Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı ilk andan itibaren ekonomik anlamda destek vermeye devam ediyor. Bu süreçte hazırlanan bir reklam filmi ile yapılan çalışmalar bir kez daha anlatıldı.

Türkiye’de şişeleyici ortağı Coca-Cola İçecek ile birlikte 10 fabrikada, binlerce kişiye istihdam sunan Coca-Cola, Türkiye ekonomisi ve toplumuna sağladığı katkıyı, tüm markalarının ve milli futbolcu Cenk Tosun’un da yer aldığı reklam filmiyle artırarak sürdüreceğini kamuoyuyla paylaştı.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal katkılar sağlayan Coca-Cola Türkiye, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlamayı, toplumsal yaşamı iyileştirmeyi ve temiz su kaynaklarına erişimi korumayı ve artırmayı hedefliyor. 2008-2017 yılları arasında 60 sosyal sorumluluk projesiyle 1,2 milyon insana ulaşan ve toplam 35 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiren Coca-Cola Türkiye, ayrıca 2004 yılından bu yana da Türkiye Futbol Federasyonu’nun destekçileri arasında yer alıyor.

Kız Kardeşim Projesi ile kadınların kendilerini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almalarını destekleyen ve ekonomiye katılımlarının önünü açan Coca-Cola Türkiye, proje ile bugüne kadar 17 şehirde 2 binden fazla kadına ulaştı. Konya’daki Geleceğin Tarımı ve Urfa Harran’daki Gece Sulaması Projeleri ile hem toprağın ve suyun korunmasını hem de çiftçilerin iklim değişikliği ile mücadeleye destek vermesini sağlayan Coca-Cola Türkiye, tarım projeleri sayesinde toplam 3,6 milyar litre suyu doğaya geri kazandırdı ve rüzgâr erozyonunu önlemek için 200 bin fidan dikti.

“Coca-Cola olarak, işimizin sürdürülebilir olmasının yaşadığımız çevre ve toplumun sürdürülebilir oluşuna bağlı olduğunu düşünüyoruz” diyen Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Can Arcasoy şunları söyledi:

“Coca-Cola şirketi olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 1964 yılından bu yana yatırımlarımız artarak devam ediyor. Şişeleyici ortağımız Coca-Cola İçecek ile birlikte, sürdürülebilirlik projelerinin topluma değer katmak için çok önemli olduğuna inanıyor, bu bilinçle çalışıyoruz. Coca-Cola sistemi olarak, Türkiye ekonomisinin gücüne inanıyoruz ve Türkiye’ye duyduğumuz güvenle üretmeye ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

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