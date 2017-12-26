PTT'den Atatürk'e Özel Anma Pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 27 Aralık 2017 tarihinde “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 98. Yılı” konulu özel gün zarfını tedavüle sunacak. Aynı tarihte Anafartalar Mahallesi No: 13 Ulus/ANKARA adresindeki PTT Pul Müzesi’nde mesai saatleri içerisinde “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 98. Yılı 27.12.2017 ANKARA” ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak.
Konuya ilişkin özel gün zarfları 3 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT işyerlerinde satışa sunulacak.