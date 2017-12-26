Online Alışverişte Kart Kullananlar Dikkat! Yeni Döneme Sayılı Günler Kaldı
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Online Alışverişte Kart Kullananlar Dikkat! Yeni Döneme Sayılı Günler Kaldı


Online Alışverişte Kart Kullananlar Dikkat! Yeni Döneme Sayılı Günler Kaldı
Online Alışverişte Kart Kullananlar Dikkat! Yeni Döneme Sayılı Günler Kaldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-26 Saat: 11:33:44
Anasayfa Eko Gündem Online Alışverişte Kart Kullananlar Dikkat! Yeni Döneme Sayılı Günler Kaldı

BDDK’nın kredi ve banka kartlarıyla yaptığı düzenleme yeni yılın ilk günü itibariyle uygulanmaya geçecek. Buna göre onay verilmeyen kredi kartları online alışverişe kapatılacak. İnternetten alışveriş yapmak isteyen kredi ve banka kartı tüketicileri ise bankalarına ilgili onayı vererek, alışverişe devam edebilecek.

BDDK’nın kredi ve banka kartlarıyla yaptığı düzenleme yeni yılın ilk günü itibariyle uygulanmaya geçecek. Buna göre onay verilmeyen kredi kartları online alışverişe kapatılacak. İnternetten alışveriş yapmak isteyen kredi ve banka kartı tüketicileri ise bankalarına ilgili onayı vererek, alışverişe devam edebilecek.

Onay için Son Gün 31 Aralık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kredi ve banka kartlarına yönelik yaptığı düzenleme tüketicilerin korunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda banka ve kredi kartlarının online alışverişte kullanılması için tüketici onayı gerekiyor. Onay için son gün ise 31 Aralık 2017 olarak açıklandı. Bunun yanında yeni yılda alınan tüm kredi ve banka kartları da internet alışverişine kapalı olarak gönderilecek. Tüketiciler diledikleri takdirde kartlarını online alışverişe açtırabilecek.

“Kart Tüketicileri Bilgilendirilmeli”

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan Emre Ekmekçi, kart düzenlemesinin e-ticarete etkilerini değerlendirdi. Online alışverişin günümüzde oldukça yaygın olduğunu belirten Ekmekçi, internet alışverişlerinde ödemelerin büyük bir bölümünün kartlarla yapıldığına dikkat çekti. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplamdan yüzde 80 gibi yüksek bir pay aldığını belirterek, tüketicilerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada bankaların üzerindeki sorumluluğun yüksek olduğunu ifade eden Ekmekçi, kart tüketicilerine ilgili bilgilerin aktarılması gerektiğini dile getirdi. Online alışveriş için onayın şart olduğunun altını çizerek, “Bankalar kart kullanıcılarına bu noktada pratik çözümler sunmalı. İnternet alışverişlerinin devamlılığı sağlanmalı. Onay için artık sayılı günler kaldı. İnternet alışverişine kartla devam etmek isteyen tüketiciler 31 Aralık 2017 tarihine kadar bankalarına gerekli onayı vermeli” dedi. 

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