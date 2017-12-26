Yeni Yılda Otizmli Çocuklara Burs Desteği
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Yeni Yılda Otizmli Çocuklara Burs Desteği


Yeni Yılda Otizmli Çocuklara Burs Desteği
Yeni Yılda Otizmli Çocuklara Burs Desteği Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 11:27:06
Anasayfa Eko Gündem Yeni Yılda Otizmli Çocuklara Burs Desteği

Otizmli çocuk sayısının yüksek olması bu konuda yapılan çalışmaların artırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Yeni yılda otizmli çocuklara burs vererek destek olabilirsiniz.

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine otizm tanısı konulurken, 2000’li yılların başında otizm tanısı konan çocuk sayısı 150’ye yükselmiştir. 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde otizm görülürken, 2014’te %30 artış göstermiştir. Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya gelmekte, dünyada her 20 dakikada 1 çocuğa otizm tanısı konulmaktadır. Ülkemizde 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352.000 otizmli çocuk ve gencimizden, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı sadece 29.782’dir. Eğitim her çocuğun anayasal hakkıdır ama otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çaredir.

Erken Tanı ve Eğitimle, Otizmli Bir Çocuk Yeniden Doğabilir

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Burada en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyulması ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim alınması. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitimin alınması çok kıymetli. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, vakfın kuruluş amacının da erken tanı ve eğitimle otizmli çocukları topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata kazandırmak ve ekonomiye yük olmaktan çıkıp toplumsal yaşama katkıda bulunacak bağımsız bireyler haline getirebilmek olduğunu söylüyor.

Otizmli Çocuklarımıza Bağışta Bulunarak Destek Olmak İçin:

Siz de, otizmli çocuklarımızın eğitimine destek olmak için Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankaları 5055 numaralı hesaba dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Yine tüm operatörlerinden, TOHUM yazıp 5290’a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için bize www.tohumotizm.org.tr adresinden ve 0212 244 75 00 no’lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Tohum Otizm Vakfı’na yapacağınız her türlü katkı çocuklarımızın umut ettiğimiz gelecekleri için çok önemli bir adım olacaktır.

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