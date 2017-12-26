Temel İhtiyaç Derneğinden Görev Değişimi Gerçekleşti

Hande Tibuk, Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Dernek bünyesinde 3 yıldır Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tibuk, yeni yapılanmanın ardından derneğin tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak.

TİDER Serhan Süzer liderliğinde 2010 yılında gıda sektöründe çalışan ve gıda bankacılığının açlık ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olduğuna inanan 9 kurucu üyenin ortak girişimi ile kuruldu. 2014 yılında çalışmalarına istihdam ve kalkınma projelerini de katarak ilk Destek Market’ini 2015 yılında İstanbul Maltepe’de, ikinci Destek Marketi ise 2017 yılında Bağcılar’da faaliyete geçirdi.

Destek Marketler ve istihdam programı ile birlikte TİDER, kriz dönemlerinde afet bölgelerinde yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve kırsal bölgelerdeki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine öncelik veren kalkınma projeleri geliştirdi ve çocuk yoksulluğu konusunda yerel projeler üretti.

Serhan Süzer TİDER’in yeni yapılanmasının ardından başarılarının artarak devam edeceğini kaydetti. Süzer sözlerini şöyle sürdürdü:

“TİDER, bugüne kadar ses getiren birçok değerli projeye imza attı. 5.362 aileye 1.369.092 TL tutarında ücretsiz alışveriş imkanı yarattık. Kurulduğumuz günden beri 65 kişiye de iş imkanı sunduk. Son olarak Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda “TİDER Etkisi ile Adımların Devleşiyor” kampanyası ile derneğe 231.152 TL ek kaynak sağladık.

TİDER Türkiye Çapına Yayılacak

Öte yandan Derneğimiz, Global Food Banking Network’ün (Küresel Gıda Bankacılığı Ağı) ilk kez verdiği İnovasyon Ödülü’nü kazanarak tarihe geçti. Finalde 7 gıda bankası ile yarıştık ve ülkemize birincilik ödülü ile döndük. Bundan sonra bütün planlamamızı da koyduğumuz bu ideal modeli Türkiye çapına yaymak üzere geliştirdik. Bu anlamda önemli anlaşmalar yapmanın arefesindeyiz. Yeni yönetim kadrosu eminim bu hedeflere başarıyla imza atıp TİDER’i bir sonraki platforma başarıyla taşıyacaktır. Ekibin yarattığı sinerjiye güvenim sonsuz. Bugün itibarıyla dernek yönetiminde aktif olarak yer almamakla birlikte TİDER’e desteğim gönüllülük esasıyla hayatımın sonuna kadar sürecek. Yeni ekibe çalışmalarında başarılar dilerim.”

TİDER’in ana misyonunun Türkiye’nin en önemli toplumsal sorunlarından ikisi olan yoksulluk ve israfa çözüm üretmek olduğunu hatırlatan Hande Tibuk ise yeni göreviyle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye'nin daha refah, daha aydınlık, geleceğe dönük daha güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem yok. Biz de TİDER olarak çok kilit bir noktada yer alıyoruz. Üstlendiğimiz misyonun bilincindeyiz.

TİDER’in Kurucusu ve uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yürüten Serhan Süzer, hem çocukluk arkadaşım hem de yıllardır omuz omuza yürüdüğüm, güvendiğim bir iş adamı. Kendisi ile dernek çatışı altında katma değer üreten özel projelere imzamızı attık. Bu bir bayrak yarışı. Bundan sonraki süreçte bayrağı ben teslim aldım. Bundan sonra herşeyi planladığımız gibi hedeflerimize ulaşacağız. Kendisine TİDER gibi çok özel bir yapıyı kurup bugünlere kadar maddi manevi hiçbir şey esirgemeden getirmesinden dolayı teşekkür ederim.”

TİDER’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk Kimdir?

Hande Tibuk, 1977 İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini yine İstanbul’da tamamladı. 1999 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Tibuk, 2008 yılında ise Ecole Hoteliere de Lausanne’de Otelcilik alanında yüksek lisans eğitimi gördü. 1999-2000yılları arasında PLATO FİLM Bünyesinde Yapım Yöneticisi olarak görev yapan Tibuk, sırasıyla NET Turizm AŞ, Inter Turizm ve Seyahat AŞ, PKF Hotel Expert GMBH gibi kurumlar bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. 2011 yılından beri NET Holding AŞ’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatör olarak çalışmalarını sürdüren Hande Tibuk çok iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca biliyor.