Şirketler İyi Yaşamı Konuşacaklar

Sustainable Brands- Sürdürülebilir Markalar ağı, tüm dünyada ‘İyi Yaşamı Yeniden Tanımlamak’ için yaşama dokunan tüm sektörleri (Good Logistics, Good Food, Good Energy, Good Homes, Good Supply Chain, Good Chemistry, Good Mobility, Good Retail, Good Cities, Good Communication vs.) buluşturuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilikçi fikirler üretmek ve heyecan verici iş birlikleri gerçekleştirmek isteyen firmaları İstanbul’da buluşturacak olan Sustainable Brands 2018 Istanbul, ‘Redefining The Good Life’ temasıyla 18-19 Nisan’da Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl önemli yeniliklere sahne olacak Sustainable Brands 2018’de; deneyim alanlarında iyi yaşam için çalışan markaların sunumları, Inovation Open start-up yarışması veGood Life Infocus- İyi Yaşam Workshopları öne çıkacak.