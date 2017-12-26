Uçak Koltuk Üretim Şirketi TSI Ar Ge Merkezi Olarak Belirlendi
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Uçak Koltuk Üretim Şirketi TSI Ar Ge Merkezi Olarak Belirlendi


Uçak Koltuk Üretim Şirketi TSI Ar Ge Merkezi Olarak Belirlendi
Uçak Koltuk Üretim Şirketi TSI Ar Ge Merkezi Olarak Belirlendi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 11:59:22
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Bir süredir ortaklaşa kurulan TSI uçak koltuğu üretim şirketi olarak biliniyordu. Son olarak Teknoloji Bakanlığı şirketi Ar Ge merkezi olarak belirledi.

20-21 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamındaki “Ar-Ge Merkezi Belgesi” şirket yetkililerine takdim edildi.

TSI Uçak Koltuk Üretimi A.Ş., etkinlik süresince Türkiye’nin ilk yerli ekonomi sınıfı uçak koltuklarını fuaye alanında sergiledi. Ziyaretçiler ve diğer katılımcı firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, sivil havacılık sektöründe yerlileştirme konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilerek, yakın gelecekte hedeflenen yerlileştirme ve ürün geliştirme konusunda görüşmeler yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri fuaye alanında TSI Uçak Koltuk Üretimi A.Ş.’nin standını ziyaret ederek yerli koltuk üretimi konusunda bilgi sahibi oldular. Konfor ve hafifletme konusunda gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarında üniversite, kamu, sanayi işbirliklerinin sağlanması ve bu işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda atılan adımlar ile sanayinin beklentilerine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

TSI ekonomi haber basın bülteni
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