Teknoloji Şirketi Armut 2017 Yılı Popüler Hizmetlerini Açıkladı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi olan Armut, hizmet verdiği 2000 kategori arasında talep sayısındaki artış kategori hacimlerine bakarak öne çıkan hizmetleri değerlendirdiği “2017’nin En Popüler Hizmetleri”ni açıkladı. Buna göre önceki yıla oranla yoğun artışının yaşandığı Kişisel Antrenör talebi yılın en popüler hizmeti oldu.

Türkiye’nin 4 bir yanından alınan gerçek müşteri taleplerine göre oluşturulan listede, %300'le %380 arası büyüme göstererek ilk beşe giren hizmetler sırasıyla; Kişisel Antrenör, Ütücü, Diyetisyen, Koltuk Yıkama ve Radyatör Petek Temizliği oldu. Öne çıkan hizmetleri değerlendiren Armut yetkilileri, büyüyen kategorilerin sosyal trendlerle bağlantılı olduğunu, insanların kendilerine ve evlerine daha çok özen göstermesinin ilk 5’e çıkan kategorilere yansıdığını söyledi. En popüler servisleri talep eden iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ön plana çıkarken, Diyetisyen ve Kişisel Antrenör taleplerindeki artışla dış görünüşüne en çok dikkat eden ilçe Ankara’dan Çankaya oldu. İstanbul’da Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar'dan en çok Koltuk Yıkama, Ütücü ve Radyatör Petek Temizleme talebinin geldiği görüldü.