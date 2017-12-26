Nüfusu 15 Milyon! Sosyal Güvencesi Olmayan Kişi Sayısıysa Sadece 39 Bin!

Mega kent İstanbul’un nüfusu 15 milyon kişiyi aştı. 15 milyon kişiden 2 milyon 332 bin 855 kişinin emekli olduğu kentte, sosyal güvencesi bulunmayan kişi sayısınınsa 38 bin 973 kişi olduğu kaydedildi.

Kent Genelinde Kayıtlı İş Yeri Sayısı 515 Bine Yaklaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İstanbul İl Müdürlüğü’nce kayıt altına alınan veriler, İstanbul genelinde 514 bin 992 işletmenin faaliyet halinde olduğunu gösterdi. Bu rakama kayıtlı olanlar dikkate alınarak ulaşıldı.

GSS Olan Kişi Sayısı 14,5 Milyondan Fazla

Kentte yaşayan 14 milyon 765 bin 143 kişinin Genel Sağlık Sigortası’nın olduğunu gösteren kayıtlar, sosyal herhangi bir güvencesi olmayan kişi sayısının ise 38 bin 973 olduğuna işaret etti. İstanbul genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişi sayısı 337 bin 849 kişiyi buldu. BAĞ-KUR’a kayıtlı esnaf ve çiftçi sayısıysa 543 bin 296 kişi olarak belirlendi.

531 Bin 453 Kişinin GSS Primi Devletten

Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, İstanbul genelinde Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısının 531 bin 453 kişi olduğunu kaydetti. Kayıtlar, kentte ikamet eden 449 bin 663 kişinin Genel Sağlık Sigortası prim ödemelerini kendi imkanlarıyla yaptığını gösterdi.

İstanbul’da 2 Milyon 332 Bin Emekli Yaşıyor

Türkiye’de memur emeklisi olan vatandaş sayısı toplamda 318 bin 42 kişiyi bulurken, bu kişilerin 2 milyon 332 bin 855’i İstanbul’da yaşıyor. Kentte yaşayan memur emeklilerinin nüfusa oranı ise yüzde 15,76 olarak hesaplandı.

Emeklilerin en yoğun olduğu kentler ise Bursa, Yalova ve İzmir olarak dikkat çekti. Buna göre emeklilerin nüfusa oranları incelendiğinde Bursa kentinin yüzde 17,79’luk bölümünü emekliler oluşturuyor. Yalova’daki oran yüzde 18,73 olarak belirlenirken, İzmir ilindeki oran yüzde 21,55’i buluyor.