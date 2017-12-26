Nişantaşı Üniversitesinden Dijital Dönüşüm Çalışmaları Başlıyor

Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı, 28 Aralık 2017 tarihinde, Maslak 1453 Neotech Campus’te, San Diego State University, Youngstown State University, Gazi Üniversitesi ve Universiti Teknologi Malaysia destekleriyle gerçekleşecek.

Çalıştay, hükümet programında da yer alan dijital dönüşümün 3 aşaması olan tüm Kamu Kurumlarının tek bir kurum gibi çalışmasının sağlanması, kurumların verdiği hizmet kalitesinde standartlaşma ve talep edilen kamu hizmetlerinin tek bir pakette sunulması gibi konuları kapsıyor. Çalıştayda ayrıca ülkelerin politikalarını, stratejilerini ve üretimlerini etkileyen yapay zeka uygulamaları ve ekonomide önemli bir gündem haline gelen Bitcoin gibi kavramlar masaya yatırılacak, fırsatlar, tehditler tartışılacak ve dünyanın bugün geldiği nokta değerlendirilecek.

Çalıştayda, büyük veri, siber güvenlik, biyoinformatik, dijital oyunlar, araçlar ve teknolojiler, kuantum ve post kuantum hesaplamaları gibi konular üzerinde durulacak.

Dijital dönüşümün önde gelen bilim insanları ve sektörün önemli uzmanlarının ilgi gösterdiği çalıştayda katılımcılar arasında yer alan bazı isimler şöyle:

Ülkemizde yapay zeka algoritması geliştirip dünyanın kullanımına sunan, ScholarPedia giren, Aralık 2017’de Mehmet Akif Ersoy Bilim İnsanı Ödülünü alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa.

İngiltere’de pek çok üniversitede dijital dönüşüm ile girişimcilik alanlarında çeşitli ödüller almış olan Prof. Dr. Khalid Hafeez.

Ülkemizin Bilişim Yönetimi alanındaki ilk doçenti ve ülkemizin Birleşmiş Milletlerde E-Devlet temsilcisi olan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir.

Bilgi güvenliği alanında önemli profesörlerden, YÖK Siber Güvenlik Çalışma Grubu üyesi, IEEE Biyometrik Görev Gücü Üyesi ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu.

Workshoplara katılımın tüm bilim dünyası ve akademik dünyaya açık olduğu çalıştay, tüm dünyadan araştırmacılar, akademisyenler, mühendisler ve sektör uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak başkanlığını yaptığı çalıştay hakkında şunları söyledi: “Akademiden ve sektörden tüm katılımcılara yönelik üst düzey bir çalışma olacaktır, Nişantaşı Üniversitesi olarak, bu serinin “Dijital Dönüşümünün Temelleri ve Anahtar Oyuncular” teması ile ilk çalıştayına ev sahipliği yapıyor olacağız. Tüm katılımcılarımıza sertifika vereceğiz.”