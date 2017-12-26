LPG Üretimi Arttı! İthalat Yüzde 22 Geriledi
Advert Advert Advert


LPG Üretimi Arttı! İthalat Yüzde 22 Geriledi


LPG Üretimi Arttı! İthalat Yüzde 22 Geriledi
LPG Üretimi Arttı! İthalat Yüzde 22 Geriledi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-26 Saat: 12:42:11
Anasayfa İthalat&İhracat LPG Üretimi Arttı! İthalat Yüzde 22 Geriledi

LPG ithalatı Ekim ayında geriledi. İthalattaki gerileme 2016’nın Ekimine kıyasla yüzde 22,77’yi buldu. Yılın onuncu ayında ithal edilen LPG miktarıysa toplamda 252 bin 122 ton olarak kayda geçti.

LPG ithalatı Ekim ayında geriledi. İthalattaki gerileme 2016’nın Ekimine kıyasla yüzde 22,77’yi buldu. Yılın onuncu ayında ithal edilen LPG miktarıysa toplamda 252 bin 122 ton olarak kayda geçti.

Ekim Ayında LPG İthalatının İlk Adresi Cezayir!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017’nin Ekim ayına dair LPG Piyasası Raporu’nu tamamladı. Raporda rafineri ve dağıtıcı lisansı dahilinde Ekim ayında en fazla LPG ithalatı Cezayir’den yapıldı. İthalatta ikinci adres Norveç oldu. Norveç’i Kazakistan takip etti. İlk yedinin dördüncü sırasında Rusya’nın olduğu görüldü. En fazla ithalatın yapıldığı ülkeler arasında Amerika beşinci, Ukrayna altıncı sıranın sahibi oldu. Listenin yedinci sırasını ise Santa Kitts aldı.

Üretilen LPG Miktarı 76,5 Tona Yaklaştı

Raporda LPG ithalinin Ekimde düşüşe geçtiği dikkatlerden kaçmadı. buna göre bir önceki yılın aynı ayı baz alındığında ithalattaki gerileme yüzde 22,77’yi buldu. LPG üretimiyse aynı dönemler dikkate alındığında yüzde 0,15 oranında artış kaydetti. Türkiye 2017’nin Ekim ayında toplamda 252 bin 122 tonluk ithal ürün aldı, ürettiği LPG miktarıysa 76 bin 432 ton oldu.

LPG İhracatı Yüzde 227 Arttı

Türkiye’nin LPG ihracatı, 2016’nın ekimine kıyasla yüzde 227,93 gibi yüksek bir oranda arttı. İhraç edilen LPG miktarı 19 bin 763 ton olarak kayda geçti. LPG ihracatında en fazla satış Mısıra yapıldı. Mısır’ı KKTC ve İsviçre takip etti. Bu ülkelerin yanında Türkiye, Tunus ile Bulgaristan’a LPG satışı yaptı.

2017 yılının Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tüplü LPG satışının yüzde 0,09 oranında artığı görüldü. Dökme LPG satışında yüzde 44,33’lük gerileme kaydedildi. aynı dönemler baz alındığında oto gaz satışları yüzde 0,48 oranında arttı. LPG satışında ise yüzde 1,87’lik gerileme gözlemlendi.

Dağıtıcı lisansına sahip olan işletmeler Ekim ayı boyunca tüplü LPG satışlarında 69 bin 300 tonluk satış miktarına ulaştı. Dökme LPG’deki satışlar 9 bin 911 tonu gösterdi. Oto gaz satışları Ekim ayını 267 bin 276 tonla tamamladı. Toplamdaki LPG satış miktarı ise 346 bin 488 ton olarak kayıt altına alındı.

Pazarda oto gaz liderliğini Ekim ayında da kaptırmadı. Oto gaz pazardan yüzde 77,14’lük pay aldı. Tüplünün pazardaki payı yüzde 20’yi buldu. Dökme LPG yüzde 2,86 seviyesinde kaldı. 

lpg ihracatı lpg ithalatı lpg üretimi enerji piyasası düzenleme kurumu epdk
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!