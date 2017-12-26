LPG Üretimi Arttı! İthalat Yüzde 22 Geriledi

LPG ithalatı Ekim ayında geriledi. İthalattaki gerileme 2016’nın Ekimine kıyasla yüzde 22,77’yi buldu. Yılın onuncu ayında ithal edilen LPG miktarıysa toplamda 252 bin 122 ton olarak kayda geçti.

Ekim Ayında LPG İthalatının İlk Adresi Cezayir!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017’nin Ekim ayına dair LPG Piyasası Raporu’nu tamamladı. Raporda rafineri ve dağıtıcı lisansı dahilinde Ekim ayında en fazla LPG ithalatı Cezayir’den yapıldı. İthalatta ikinci adres Norveç oldu. Norveç’i Kazakistan takip etti. İlk yedinin dördüncü sırasında Rusya’nın olduğu görüldü. En fazla ithalatın yapıldığı ülkeler arasında Amerika beşinci, Ukrayna altıncı sıranın sahibi oldu. Listenin yedinci sırasını ise Santa Kitts aldı.

Üretilen LPG Miktarı 76,5 Tona Yaklaştı

Raporda LPG ithalinin Ekimde düşüşe geçtiği dikkatlerden kaçmadı. buna göre bir önceki yılın aynı ayı baz alındığında ithalattaki gerileme yüzde 22,77’yi buldu. LPG üretimiyse aynı dönemler dikkate alındığında yüzde 0,15 oranında artış kaydetti. Türkiye 2017’nin Ekim ayında toplamda 252 bin 122 tonluk ithal ürün aldı, ürettiği LPG miktarıysa 76 bin 432 ton oldu.

LPG İhracatı Yüzde 227 Arttı

Türkiye’nin LPG ihracatı, 2016’nın ekimine kıyasla yüzde 227,93 gibi yüksek bir oranda arttı. İhraç edilen LPG miktarı 19 bin 763 ton olarak kayda geçti. LPG ihracatında en fazla satış Mısıra yapıldı. Mısır’ı KKTC ve İsviçre takip etti. Bu ülkelerin yanında Türkiye, Tunus ile Bulgaristan’a LPG satışı yaptı.

2017 yılının Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tüplü LPG satışının yüzde 0,09 oranında artığı görüldü. Dökme LPG satışında yüzde 44,33’lük gerileme kaydedildi. aynı dönemler baz alındığında oto gaz satışları yüzde 0,48 oranında arttı. LPG satışında ise yüzde 1,87’lik gerileme gözlemlendi.

Dağıtıcı lisansına sahip olan işletmeler Ekim ayı boyunca tüplü LPG satışlarında 69 bin 300 tonluk satış miktarına ulaştı. Dökme LPG’deki satışlar 9 bin 911 tonu gösterdi. Oto gaz satışları Ekim ayını 267 bin 276 tonla tamamladı. Toplamdaki LPG satış miktarı ise 346 bin 488 ton olarak kayıt altına alındı.

Pazarda oto gaz liderliğini Ekim ayında da kaptırmadı. Oto gaz pazardan yüzde 77,14’lük pay aldı. Tüplünün pazardaki payı yüzde 20’yi buldu. Dökme LPG yüzde 2,86 seviyesinde kaldı.