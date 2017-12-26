Ekim Ayında Elektrik Üretimi Yüzde 7,4 Arttı!

EPDK Ekim ayına ilişkin sektör raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye lisanslı elektrik üretimini bir yılda yüzde 7,4 oranında artırdı. Ekim ayında üretilen elektrik miktarıysa 23,5 milyon megavat saati geçti.

Elektrik Üretimi 23,5 Milyon Magavat Saati Aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan sektör raporu dikkate alındığında Ekimde lisanslı olarak yapılan elektrik üretimi, 2016’nın aynı ayına kıyasla ciddi oranda arttı. Artış sonrasında üretim toplamda 23 milyon 544 bin megavat saat oldu. Geçen yılın aynı ayında Türkiye’nin ürettiği elektrik miktarıysa 21 milyon 922 bin megavat saat olarak kayda alınmıştı.

En Fazla Elektrik Doğalgazla Üretildi

Ekim ayında en fazla üretimi doğalgaz santralleri yaptı. Santrallerin üretimden aldığı pay yüzde 44,12 oldu. Lisanslı elektrik üretiminin yüzde 19,46’lık bölümü ise ithal kömürle yapıldı. Linyitle gerçekleşen üretimin toplamdan aldığı pay yüzde 14,76 olarak kayda geçti. Barajlı hidroelektrik santralleri Ekim ayında üretilen elektriğin yüzde 6,90’lık bölümünü karşıladı. Bunların yanında Türkiye üretimde rüzgardan, akarsulardan ve jeotermal kaynaklardan da yararlandı.

Hidroelektrik Santrallerindeki Üretim Düştü

Üretimdeki bir yıllık gelişmelerse şöyle belirlendi. Hidroelektrik santralleri üretimi bir önceki yılın Ekimine kıyasla yüzde 49,6 oranında geriledi. Akarsu santrallerinden elde edilen elektrik yüzde 13,4’lük düşüş yaşadı. Doğalgazdan elde edilen üretim yüzde 33,3 oranında arttı. İthal kömürle yapılan üretim miktarı aynı dönemde yüzde 4,5 arttı.

Elektrik Abone Sayısı 42 Milyonu Aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu raporuna göre elektrik abone sayısı, 2016’nın Ekimine kıyasla yüzde 3,5 arttı. Toplamdaki abone sayısı 42 milyon 224 bin oldu. 42 milyon 224 bin abonenin, 34 milyon 300 milyonunun mesken abonesi olduğu belirlendi. Ticarethane abone sayısı ise 6 milyon 800 bin olarak kayda geçti. Tüketicilerin diğer bölümünü ise tarımsal sulama aboneleri, sanayi tüketicileri ve aydınlatma gibi kalemler oluşturdu.

Ekim ayı genelinde tüketilen elektrik, 2016’nın aynı ayına göre artış kaydetti. Artış sonrası tüketilen miktar 18 milyon 419 bin megavat saat olarak belirlendi.

Tüketimin Yarısına Yakını Sanayide Yapıldı

Elektrik tüketiminde ilk sırayı sanayi aldı. Toplam tüketimin yüzde 45,8’i sanayide harcandı. Ticarethaneler toplam tüketimin yüzde 28,7’lük bölümünü tek başına yaptı. Meskenlerde harcanan elektrik toplamın yüzde 20,6’lık kısmını oluşturdu. Tarımsal sulama yüzde 2,6’lık tüketime imza attı. Aydınlatmaya yönelik harcanan elektrik toplamın yüzde 2,1’ini oluşturdu.