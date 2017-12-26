Metro Toptancı Market Reklamında Türk Mutfağını Anlatıyor

Metro Toptancı Market, son reklam kampanyasında, tarihten gelen birikimle farklı medeniyet ve kültürleri kucaklayarak zenginleşen Türk mutfağının hikayesini anlatıyor. Metro’nun Türk mutfağının değerlerini sahiplenme ve gelecek nesillere aktarma misyonunun bir yansıması olan yeni kampanya, Türk mutfağının tarihsel gelişimini ve zengin kültürünü gözler önüne seriyor.

Reklam Kampanyası #BENTÜRKMUTFAĞI Etiketiyle İzleyiciyle Buluşuyor

Kampanyanın ana filminde; Türklerin Anadolu’ya girişinden günümüze kadar gelen süreçte Türk mutfağının farklı kültür ve medeniyetleri deneyimleyerek, bu deneyimlerle nasıl zenginleştiği aktarılıyor. #BENTÜRKMUTFAĞI etiketi ile paylaşılan içeriklerde Türk mutfağının değeri ortaya konuyor.

Ana filmi destekleyen üç tamamlayıcı filmde ise, Metro Toptancı Market’in gelecek nesillerin de Türk mutfağının bu zenginliklerini tadabilmesi için hayata geçirdiği değer yaratan projelerden bahsediliyor. İlk filmde, Metro’nun yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek yerel ve coğrafi işaretli ürünlere verdiği önemin altı çizilirken, ikinci filmde sürdürülebilir balıkçılık ve hayvancılık alanında yapılan izlenebilirlik çalışmalarına değiniliyor. Üçüncü film ise Türk şeflerinin dünyada hak ettikleri yere gelmeleri için Metro’nun, şeflerin gelişimine sağladığı desteği konu alıyor.

Yaratıcı süreci Medina Turgul DDB reklam ajansı tarafından hayata geçirilen “#BENTÜRKMUTFAĞI” kampanyasının reklam filmlerini Fatih Kızılgök yönetti. Metro’nun “#BENTÜRKMUTFAĞI” kampanyası, televizyonun yanı sıra radyo, gazete, dergi, açıkhava, sinema ve dijital kanallarda kamuoyuyla buluşuyor.