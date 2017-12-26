Kanyon Alışveriş Merkezi Yılbaşı Hediye İmkanı Sunuyor
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Kanyon Alışveriş Merkezi Yılbaşı Hediye İmkanı Sunuyor


Kanyon Alışveriş Merkezi Yılbaşı Hediye İmkanı Sunuyor
Kanyon Alışveriş Merkezi Yılbaşı Hediye İmkanı Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 13:30:46
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Yeni yıl gelirken hediye telaşı şimdiden başladı. Bunun üzerine Kanyon Alışveriş Merkezinde hediye pazarı kurulacak.

Yeni yılın yaklaşmasıyla herkesi hediye telaşı sardı. Durum böyleyken hediye stresini en kısa vakitte çözmenin yolu da Kanyon Yılbaşı Hediye Pazarı’ndan geçiyor. Yeni yıl için sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenlere 22 -28 Aralık tarihleri arasında Yılbaşı Hediye Pazarı’nda takıdan, dekorasyona, kırtasiye malzemelerinden, örgü battaniyelere, oyuncaklardan, tasarım ürünlerine kadar özenle seçilmiş farklı hediye alternatifleri bir arada sunulacak.

Aralık ayı boyunca Kuzey Işıkları Kanyon’da etkinlik ve görsel şovları ile misafirlerini şaşırmayı başaran Kanyon, “Hygge” felsefesini yansıtan Kanyon Yılbaşı Hediye Pazarı ile de sıra dışı hediye alternatifleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

Yılbaşı Hediye Pazarı’nda NYKS’nin el yapımı mumları, Butterplatz’ın lezziz marmelatarı ve reçelleri, Volare’nin özenle yapılmış oyuncakları, Giano’nun tadına doyum olmayan çikolataları, Vesaire’nin romantik çiçekleri, Happynes’in rengârenk kulaklıkları, A! Ne Hoş’un eğlenceli ve samimi kağıt çiçekleri, Otto Stop’un tasarım ürünleri ve çok daha fazlası Kanyon misafirlerini karşılayacak. Hygge tarzının esintilerini taşıyacak pazarda kışın olmazsa olmaz lezzetleri sahlep ve kestane de yerini alacak.

Onlarca mağaza, onlarca seçenek arasında kaybolmak istemiyorsanız ve sevdiklerinize sıra dışı bir hediye alternatifi arıyorsanız bu tarihleri şimdiden ajandanıza not edin!

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