EY Danışmanlık Şirketi Gratis'in Hisse Satışını Gerçekleştirdi

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY, ülkemizin önde gelen kişisel bakım ürünleri perakende şirketi Gratis’in hisselerinin bir kısmının Actera Group’a satışında birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmeti sağladı. EY, 150’den fazla ülkede 250 bin kişiden oluşan global ağı ve Birleşme & Satın alma süreçlerindeki geniş deneyimi ile müşterilerine kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunuyor.

EY Türkiye Kurumsal Finansman Yönetici Ortağı Müşfik Cantekinler ve EY Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinden Sorumlu Ortak Robin Jowitt, “EY olarak, Türkiye perakende sektörünün gelişiminde önemli rol oynadığına inandığımız bu işlemi yönetmekten memnuniyet duyduk. Bu işlemde, Sayın Demir Sabancı ve ekibinin bizler ile çalışmayı tercih etmesinin, EY’ın birleşme ve satın alma süreçlerinin yönetimindeki deneyiminin ve sektör odaklı yaklaşımının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz” diyerek görüşlerini paylaştılar.

EY Türkiye Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Kıdemli Müdürü Cem Günfer ve Müdürü Tuluhan Erdemi ise “M&A aktivitesinin Türkiye’nin potansiyelinin altında olduğu 2017 yılını kapatırken bu denli büyük çapta ve perakende sektörüne yatırımcı ilgisini pekiştiren değerli bir işlemi EY’ın deneyimleri arasına katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dediler.

Sayın Demir Sabancı tarafından 2009 yılında kurulan ve bugün 76 ilde 500’ün üzerinde mağaza ile faaliyet gösteren Gratis, son pazar araştırma raporlarına göre, kişisel bakım ürünleri perakendesinde, kurulduğu günden bu yana pazar payını en hızlı artıran şirket oldu ve bu alanda faaliyet gösteren bilinirliği en yüksek marka haline geldi.

Actera Group, danışmanlığını yaptığı fonların 2,8 milyar ABD dolarını aşan varlık bazı ile Türkiye’deki yatırımlara odaklanmış en büyük özel sermaye şirketleri arasında yer alıyor. Yatırım yaptığı şirketler toplamda 40.000’den fazla çalışana ve 5 milyar ABD dolarını aşan ciroya sahip olan Actera Group, Türk şirketlerinin yurt içi ve dışındaki büyümelerine destek oluyor.