İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finans Piyasası Konuşulacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vizyoner Finansçılar Sertifika Programı çerçevesinde Kripto Paralar ve Bitcoin’i tartışacak. 28 Aralık Perşembe günü, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek söyleşide, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan konuk uzman olarak yer alacak.

Söyleşide kripto paraların çıkışını, hukuki alt yapısındaki boşlukları ve piyasanın çalışma mekanizmasını anlatacak olan Manukyan, aynı zamanda katılımcılara dünyadaki büyük yatırım fonlarının kripto paralara bir finansal enstrüman olarak nasıl yaklaştıklarına, ülkelerin konuya yaklaşımlarına ve küçük yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlara da değinecek.