İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finans Piyasası Konuşulacak
Advert Advert Advert


İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finans Piyasası Konuşulacak


İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finans Piyasası Konuşulacak
İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finans Piyasası Konuşulacak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 13:47:34
Anasayfa Eko Gündem İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finans Piyasası Konuşulacak

Finans dünyasında son dönemlerde yaşanan çeşitli gelişmeler ve Bitcoin gizemi İstanbul Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilecek toplantı ile masaya yatırılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vizyoner Finansçılar Sertifika Programı çerçevesinde Kripto Paralar ve Bitcoin’i tartışacak. 28 Aralık Perşembe günü, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek söyleşide, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan konuk uzman olarak yer alacak.

Söyleşide kripto paraların çıkışını, hukuki alt yapısındaki boşlukları ve piyasanın çalışma mekanizmasını anlatacak olan Manukyan, aynı zamanda katılımcılara dünyadaki büyük yatırım fonlarının kripto paralara bir finansal enstrüman olarak nasıl yaklaştıklarına, ülkelerin konuya yaklaşımlarına ve küçük yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlara da değinecek. 

finans görüşmesi ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!