Borsa İstanbul Senenin Son Haftasına Yükselerek Başladı
Advert Advert Advert


Borsa İstanbul Senenin Son Haftasına Yükselerek Başladı


Borsa İstanbul Senenin Son Haftasına Yükselerek Başladı
Borsa İstanbul Senenin Son Haftasına Yükselerek Başladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-26 Saat: 13:55:11
Anasayfa Borsa&Finans Borsa İstanbul Senenin Son Haftasına Yükselerek Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Salı gününe yüzde 0.33 oranında değer artışıyla 112.130.62 seviyesinden başladı.

Açılış esnasında BIST 100 endeksi 365.62 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0.24 oranında, holding endeksi yüzde 0.40 oranında yükseldi. Sektör endeksleri içinde en çok kazandıran yüzde 1.63 yükselişle madencilik sektörü oldu. Sektörler arasında tek değer kaybı yaşayan ise yüzde 0.02 oranında değer kaybıyla sigorta sektörü oldu.

Haftanın ilk işlem gününe yükseli eğiliminde başlayan ve 112.000 puanın üstünü deneyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını tekrar verdi. Buna karşın günü önceki günün kapanışına göre yüzde 0.60 değer artışıyla 111.765.00 seviyesinden sonlandırdı. Ekonomistler, senenin son haftasında Noel ve yılbaşı tatillerini birleştiren uluslararası yatırımcılar sebebiyle piyasaların açık olduğu zamanlarda da düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini dile getirdi.

Küresel Piyasalar ABD Konut Endeksinin Açıklanmasını Bekliyor

26 Aralık Salı günü yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, küresel çapta ise ABD'de konut fiyat endeksi ilk sırada olmak kaydıyla açıklanacak verilerin beklendiğini ifade eden ekonomistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 112.000 ile 112.500 bandının direnç, 111.000 ile 110.000 bandının destek seviyesinde olduğunu bildirdi.

Dolar/TL, 3.7969 seviyesine gerileyerek 2 Kasım tarihinden bugüne en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, düşüş trendine devam ederek 3.7969 ile 7 hafta içindeki en düşük seviyesine geriledi. Dün 3.80 ile 3.82 bandında seyreden dolar/TL, günü yatay bir seyir izleyerek 3.8095 seviyesinden sonlandırdı.

Ekonomistler, Avrupa genelinde Noel tatilinin devam etmesi ve ABD'de piyasaların bugün işlem yapmaya başlayacak olmasına rağmen yatırımcıların sene sonuna kadar devam edecek tatil programları sebebiyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini ifade etti. 

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ABD Konut Fiyat Endeksi Reel Kesim Güven Endeksi Kpasaite Kullanım Oranı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!