Borsa İstanbul Senenin Son Haftasına Yükselerek Başladı

Açılış esnasında BIST 100 endeksi 365.62 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0.24 oranında, holding endeksi yüzde 0.40 oranında yükseldi. Sektör endeksleri içinde en çok kazandıran yüzde 1.63 yükselişle madencilik sektörü oldu. Sektörler arasında tek değer kaybı yaşayan ise yüzde 0.02 oranında değer kaybıyla sigorta sektörü oldu.

Haftanın ilk işlem gününe yükseli eğiliminde başlayan ve 112.000 puanın üstünü deneyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını tekrar verdi. Buna karşın günü önceki günün kapanışına göre yüzde 0.60 değer artışıyla 111.765.00 seviyesinden sonlandırdı. Ekonomistler, senenin son haftasında Noel ve yılbaşı tatillerini birleştiren uluslararası yatırımcılar sebebiyle piyasaların açık olduğu zamanlarda da düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini dile getirdi.

Küresel Piyasalar ABD Konut Endeksinin Açıklanmasını Bekliyor

26 Aralık Salı günü yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, küresel çapta ise ABD'de konut fiyat endeksi ilk sırada olmak kaydıyla açıklanacak verilerin beklendiğini ifade eden ekonomistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 112.000 ile 112.500 bandının direnç, 111.000 ile 110.000 bandının destek seviyesinde olduğunu bildirdi.

Dolar/TL, 3.7969 seviyesine gerileyerek 2 Kasım tarihinden bugüne en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, düşüş trendine devam ederek 3.7969 ile 7 hafta içindeki en düşük seviyesine geriledi. Dün 3.80 ile 3.82 bandında seyreden dolar/TL, günü yatay bir seyir izleyerek 3.8095 seviyesinden sonlandırdı.

Ekonomistler, Avrupa genelinde Noel tatilinin devam etmesi ve ABD'de piyasaların bugün işlem yapmaya başlayacak olmasına rağmen yatırımcıların sene sonuna kadar devam edecek tatil programları sebebiyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini ifade etti.