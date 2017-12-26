Limak Holding Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor

2018 senesinde madencilik ve savunma sanayi sektörlerindeki yatırım olanaklarını değerlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, bu sektörlerde büyük bir potansiyelin olduğunu düşündüklerini belirtti.

2017'nin son aylarında finansal piyasalarda gözlemlenen olumsuz performansın ülkenin ekonomik ve finansal temellerini yeterince yansıtmadığına dikkat çeken Özdemir, Türk Lirası’nın 2018'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin atacağı güçlü adımlar ve yüksek büyüme performansı kapsamında daha kararlı olacağını düşündüklerini ifade etti. Dolar/TL'nin özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz politikalarına ve politik gelişmelere göre belirli zamanlarda dalgalanma göstereceği dikkate alındığında kurun 3.65 ile 3.80 bandında bir seyir izleyeceğini öngördüklerini belirten Özdemir, Euro/TL'nin ise 4.35 ile 4.60 bandında olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Türkiye varlıklarının, tarihi olarak ve benzer ülkelerle karşılaştırıldığında ve ülkenin güçlü ekonomik performansı değerlendirildiğinde yatırımcılara cezbedici fırsatlar sunduğunu ifade eden Özdemir, buna göre BIST 100'de ciddi oranda yukarı yönlü potansiyelin olacağını düşündüklerini belirtti.

Yüzde 20 Büyüme Bekleniyor

Limak Grubu’nun stratejik hedefleri ve risk değerlendirmelerine göre faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda büyümeye, kapasite yükseltmeye ve yeni yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Nihat Özdemir, 2018 senesinde geçmiş dönemlerde olduğu gibi yüzde 20 oranında büyüme beklediklerini açıkladı. 2018’de aktif oldukları mevcut sektörlere ek olarak madencilik ve savunma sanayide de yatırım yapmayı düşündüklerini bildiren Özdemir, bu sektörlerde büyük bir potansiyel olduğunu belirtti. Özdemir, 2017 senesinde bu yatırımların alt yapısının hazırlandığını aktardı.

Rusya’da Yeni Projeler Yapılacak

Kuveyt'in Limak Grubu için kritik bir pazar olduğunu belirten Özdemir, buna göre Kuveyt'te yeni inşaat ve altyapı ihalelerini yakından izlediklerine değindi. Aynı şekilde Rusya pazarına da önem verdiklerini anlatan Özdemir, bu sene Rostov Havalimanı inşaatını yaptıklarını bildirdi. Özdemir, 2018 senesinde de Rusya pazarında Volgograd Havalimanı terminal binası ve Ufa otoyol projesi inşaatlarını yapacaklarını belirtti.