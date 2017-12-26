ANT Yapı Yeni Konseptini Tanıtıyor

Ant Yapı, yeni projesi Antwell Life Care Residence ile katma değer sağlayacak projeler üretmeye devam ediyor. Çeyrek asırlık deneyimiyle yurtiçinde ve yurtdışında 9 milyon m2büyüklüğünde ve 10 milyar dolar değerinde, yaklaşık 100 farklı projeye imza atan Ant Yapı’nın yeni projesi Antwell Life Care Residence; sağlık hizmetinin yakınında olmasını isteyen ve bu hizmete ihtiyaç duyacağı günlere yatırım yapmayı planlayanlara; güven, sağlık ve konfor dolu, özel bir yaşam alanı sunuyor.

Yüksek hizmet kalitesine sahip, güvenli, konforlu, teknolojik alt yapısı güçlü rezidansları arasına Antwell Life Care Residence’ı da eklemeye hazırlanan Ant Yapı, yeni projesinde Türkiye’nin alanında tanınmış, güçlü ve güvenilir sağlık kuruluşu Acıbadem Sağlık Grubu ile işbirliği yapıyor. Antwell içinde oluşturulan sağlık birimi, gün boyunca Antwell sakinlerinin tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek.

Çamlıca’da Emaar Square’in hemen yanında ve Çamlıca İş Merkezi’nin karşısında yer alacak Antwell; ihtiyaç duyulan sosyal yaşama erişilebilirliği sağlamak amacıyla çevre yollarının kesiştiği, farklı toplu taşıma seçeneklerinden faydalanılabilecek bir lokasyonda konumlanıyor. Aynı zamanda sunulacak shuttle hizmeti ile Antwell sakinlerinin merkezi toplu taşıma araçlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri planlanıyor.

Türkiye’de İlk Kez Uygulanacak Bir Konsept

Yurtdışındaki uygulamaları aratmayacak kalite ve standartlardaki bir sağlık rezidansı hizmetini, Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay "Ant Yapı olarak hayatın farklı dönemlerindeki ihtiyaçlara cevap verebilecek bir projeyi Çamlıca eteklerinde hayata geçiriyoruz. Ant Yapı Dostları’nın en güzel dönemlerinde hayatın tadını çıkaracakları kapsamlı bir proje tasarlamaya karar verdiğimizde, dünyadaki gelişmeleri izledik, uzun uzun araştırdık ve Antwell’i ülkemizde ilk örnek olacak şekilde kurguladık. Kapsamlı bir sağlık hizmetini, Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşu Acıbadem Sağlık Grubu ile iş birliğine giderek, Antwell sakinlerinin tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sunmayı planladık. Bunun yanında esneklik ve eşitlik ilkeleriyle her ihtiyaca hizmet verecek şekilde dönüştürülebilen bir mimari tasarım hayal ettik. Bugün itibarıyla, üzerinde titizlikle çalışarak tüm sosyal beklentilere karşılık verecek projemizi ve hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde benzerleri bulunan bir konseptin Türkiye’deki ilk örneği olacak

Antwell projesine sağlık hizmetleri kapsamında dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Acıbadem Sağlık Grubu Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz: “Acıbadem Sağlık Grubu olarak, sektöründe yeniliklere imza atacak olan Antwell projesinde, sağlık alanında mobil çözümler sunan Acıbadem Mobil Sağlık şirketimizle yer alacağız. Antwell’de kişiye özel 7 / 24 sağlık hizmeti sunacak olan Acıbadem Mobil Sağlık ekibi; düzenli doktor muayenesi, tetkik ve laboratuvar destek hizmetleri, hemşire ve hastabakıcı hizmetleri, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri ile yatılı refakatçi desteği sağlayacak. Antwell sakinlerinin ambulans ihtiyacı da 7/24 Acıbadem Mobil Sağlık ekipleri tarafından karşılanacak. Sektörün önemli oyuncularından biri olan Ant Yapı’yla, sağlık rezidansı temasında örnek teşkil edecek Antwell projesinde yaptığımız işbirliğinden mutluluk duyuyoruz.”

Dönüştürülebilir Mimari Tasarım

İstanbul’un yıldız semtlerinden Çamlıca eteklerinde, toplam 19.000 metrekare inşaat alanında konumlanan Antwell; 3 bodrum kat, zemin, 8 konut katı ve çatı katı olmak üzere toplam 13 kattan; 157 rezidans birimi ve 13 ticari birimden oluşuyor. Mimari olarak Antwell sakinlerinin hayatlarının her dönemine ve değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen bir altyapı, esneklik ve eşitlik ilkeleri ile dönüştürülebilir olarak tasarlanan akıllı bina, 1+0, 1+1 ve 2+1 rezidans seçeneklerine sahip. Sakinlerin tüm ihtiyaçlarına uygun şekilde; şık, modern ve kullanışlı mobilyalarla döşenen Antwell rezidans birimleri, projenin bitiş tarihini takiben yeni sakinleri için yaşamaya uygun halde anahtar teslim olarak sunuluyor.

Sosyal Bir Yaşam Alanı

Projelerinde, tüm beklentilere cevap veren bir yaşam alanı yaratma hedefiyle yola çıkan Ant Yapı, Antwell Life Care Residence projesiyle de zengin sosyal olanaklar sunuyor. 7 / 24 güvenlik hizmetinin sağlandığı projede, Antwell sakinlerinin diledikleri zaman faydalanabilecekleri ortak hobi alanları, sosyal alanlar ve eğitmen desteği alabilecekleri spor tesisleri bulunuyor. Antwell’in sağlık hizmetleri kapsamında verilen diyetisyen desteğinin yanı sıra, diyetisyen tarafından hazırlanan özel menüleri sunan bir restoranın da yer aldığı Antwell’in; özel etkinlik alanları, atölye ve alışveriş mekanları da bulunuyor. Benzer ilgi alanlarını paylaşanlar için gezi organizasyonları ve etkinlik planlamalarıyla beraber, rezervasyon destek hizmeti de Antwell sakinlerine sunuluyor.

Yurtiçinde Yeni Projeler Başlayacak

Yurtiçindeki projelerle ilgili de bilgi veren Mehmet Okay, “Geçtiğimiz dönemde Antasya, Antteras ve AntPlato projelerimizi teslim ettik. Yurtiçindeki taahhüt işlerimizden İş GYO’nun Kartal’daki karma projesi Manzara Adalar’ı da Mart 2018’de teslim etmeyi planlıyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin en değerli lokasyonlarından Bodrum Aspat’ta hayata geçirmeyi planladığımız yeni bir konut ve otel projesinin de ön çalışmaları devam ediyor” dedi.

Türki Cumhuriyetler, Rusya, İngiltere ve Amerika’da Projeler Sürüyor

Yurt dışındaki yeni projeleriyle de ilgili bilgi veren Okay, “1990’lı yılların başından bu yana Rusya ve Türkî Cumhuriyetler’de çok sayıda başarılı projeye imza attık. Uluslararası alanda en çok iş yapan 250 müteahhit arasında 86. sıradayız. Hedefimiz sıralamada ilk 50’ye çıkmak.

Halihazırda Rusya’da devam eden işlerimizin tutarı 1,78 milyar dolar olup, Domodedovo havalimanı dahil 23 proje ile devam ediyoruz. Ayrıca Türkmenistan’da çevre teknolojileri üzerine 100 milyon dolar tutarında iki adet temiz su tesisi projemiz sürüyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaklaşık 145 milyon pound (yaklaşık 200 milyon dolar) değerindeki projelerimizde çalışmalarımız süratle devam etmektedir.

Amerika’da ise Florida-Miami ile New York’ta kurduğumuz şirketler ve ofislerimizle, yaklaşık 150 milyon dolarlık taahhüt işleri için iş geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.