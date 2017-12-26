Ejder Yalçın 5 Ülkeye İhraç Ediliyor!
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Ejder Yalçın 5 Ülkeye İhraç Ediliyor!


Ejder Yalçın 5 Ülkeye İhraç Ediliyor!
Ejder Yalçın 5 Ülkeye İhraç Ediliyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-26 Saat: 14:48:01
Anasayfa İthalat&İhracat Ejder Yalçın 5 Ülkeye İhraç Ediliyor!

Nurol Makine’nin ürettiği Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın ihracatının yapıldığı ülke sayısı 5'e yükseldi.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üretimindeki en iyi örneklerinden Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın ismi tüm dünya tarafından duyulmaya başladı. Nurol Makine'nin, askeri ekiple birlikte güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar da dahil olmak kaydıyla tüm bölge ve arazi koşullarında harekat ihtiyacını karşılamak için ürettiği yüksek koruma ve hareket kabiliyeti olan Ejder Yalçın, saha üzerindeki yüksek performansını ticari hayata da kazandırdı.

Türkiye'de envantere girmesinden sonra ilk defa Tunus'a ihracatı yapılan Ejder Yalçın için bu sene yurt dışında bir tanıtım, test ve sözleşme çalışması yapıldı. Bu sene 3 kıta ve 7 ülkede denenmiş Ejder Yalçın, Özbekistan, Slovakya ve Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu ülkelerde zorlu şartlar ve rekabet ettiği kişilere karşı yüksek performans sergiledi. Ejder Yalçın buna göre çöl şartları, karlı, çamurlu araziler, bozkır ve özel hazırlanmış parkurlarda yeteneklerini gösterdi.

Tanıtım Aşamalarının Ardından Alıcılar Çoğaldı

Slovakya'da birçok ülkeden farklı segmentlerde 10 aracın eş zamanlı olarak katıldığı testlerde rekabet ettiği tüm ürünlerle karşılaştırıldı ve en başarılı performanslardan biri seçildi. Ejder Yalçın, Suudi Arabistan'da ise aynı şekilde birçok aracın katıldığı testte 4 bin kilometreye yaklaşan bir güzergahta sağlamlık testini geçti.

Ejder Yalçın, seneyi Slovakya ve Romanya'nın da içinde bulunduğu küçük bir Balkan turu ile sonlandırıldı. Slovakya'da yapılan testten sonra Romanya'ya seyahat eden Ejder Yalçın, bu noktada üst düzey askeri yetkililerin katılım gerçekleştirdiği etkinlikte performansını gösterdi. Tanıtım ve test aşamalarında gösterdiği üstün başarılarla Ejder Yalçın, adını dünyaya duyurdu. Bu tanıtımlar sayesinde Ejder Yalçın'ın ihraç edildiği ülke sayısı 5'e çıktı. Aracı satın alan ülkeler arasında Tunus, Özbekistan ve Katar bulunmakta. Ejder Yalçın'ı tercih eden ülkelerden 2'si henüz bilinmiyor.

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