Doğal Ortamda Yetiştirilen Hindiler Yüksek Rağbet Görmekte

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hindicilik Araştırma Birimi sorumlusu ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Baylan, yağ ve kolestrol oranı azaltılmış, protein değeri tavuk etine göre daha fazla olan hindi etinin insanlar tarafından yeterli miktarda tüketilmediğini yalnızca yılbaşında hatırlandığını belirtti.

Üreticilerin kaliteli civciv yetiştirme sıkıntısının çözülmesi ve unutulan hindi sektöründe ıslah ve bilimsel çalışmalar yürütülmesi adına Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümü Hindicilik Araştırma Birimi'ni kurduklarını dile getiren Baylan, her bir hindi için 2 metrekare alan ayırdıklarını ve doğal ortamda besleme yaptıklarını, üretime ek olarak satış da yaptıklarını anlattı.

2017 senesinde 3 bin palaz üreterek dağıttıklarını ve bu sayıyı yükseltmek için çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Baylan, günümüzde birimlerinde 300 civarında hindi olduğunu, bu hindilerin 160 adedini yılbaşı nedeniyle satışa çıkardıklarını belirtti. Baylan, kilosunun 15 liradan satıldığı hindilerin çok hızlı tüketildiğini bildirdi.

Kanatlı Hayvanların Üretimi Yaygınlaşmalı

Hindi etinin yalnızca yılbaşında tüketilmesinin yeterli olmadığından bahseden Baylan, hindinin senenin her döneminde tüketilecek bir ürün olduğunu ifade etti. Kanatlı hayvan sektörünün oldukça gelişmiş olduğuna işaret eden Baylan, Türkiye’nin tavuk eti üretiminde dünyada sekizinci sıraya yükseldiğini anlattı. Günümüzde 2 milyon ton tavuk eti üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Baylan, başka kanatlı türlerinin de üretime girmesinin gerekliliğine işaret etti. Bıldırcın ve kaz gibi kanatlı hayvanların üretiminin de çoğalması gerektiğini ifade eden Baylan, bu ürünlerinde hayvansal protein kaynağı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Kırmızı etin üretiminde ciddi sıkıntıların olduğunu ve maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Baylan, bu noktada devreye alınacak kanatlı türünün hindi olduğunu anlattı.