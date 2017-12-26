Doğal Ortamda Yetiştirilen Hindiler Yüksek Rağbet Görmekte
Advert Advert Advert


Doğal Ortamda Yetiştirilen Hindiler Yüksek Rağbet Görmekte


Doğal Ortamda Yetiştirilen Hindiler Yüksek Rağbet Görmekte
Doğal Ortamda Yetiştirilen Hindiler Yüksek Rağbet Görmekte Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-26 Saat: 15:08:05
Anasayfa Eko Gündem Doğal Ortamda Yetiştirilen Hindiler Yüksek Rağbet Görmekte

Çukurova Üniversitesi Hindicilik Araştırma Birimi'nde bilimsel çalışmalar yaparak, üretici ve tüketiciye sunulması amacıyla doğal şartlarda yetiştirilen hindiler yüksek talep görmekte.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hindicilik Araştırma Birimi sorumlusu ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Baylan, yağ ve kolestrol oranı azaltılmış, protein değeri tavuk etine göre daha fazla olan hindi etinin insanlar tarafından yeterli miktarda tüketilmediğini yalnızca yılbaşında hatırlandığını belirtti.

Üreticilerin kaliteli civciv yetiştirme sıkıntısının çözülmesi ve unutulan hindi sektöründe ıslah ve bilimsel çalışmalar yürütülmesi adına Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümü Hindicilik Araştırma Birimi'ni kurduklarını dile getiren Baylan, her bir hindi için 2 metrekare alan ayırdıklarını ve doğal ortamda besleme yaptıklarını, üretime ek olarak satış da yaptıklarını anlattı.

2017 senesinde 3 bin palaz üreterek dağıttıklarını ve bu sayıyı yükseltmek için çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Baylan, günümüzde birimlerinde 300 civarında hindi olduğunu, bu hindilerin 160 adedini yılbaşı nedeniyle satışa çıkardıklarını belirtti. Baylan, kilosunun 15 liradan satıldığı hindilerin çok hızlı tüketildiğini bildirdi.

Kanatlı Hayvanların Üretimi Yaygınlaşmalı

Hindi etinin yalnızca yılbaşında tüketilmesinin yeterli olmadığından bahseden Baylan, hindinin senenin her döneminde tüketilecek bir ürün olduğunu ifade etti. Kanatlı hayvan sektörünün oldukça gelişmiş olduğuna işaret eden Baylan, Türkiye’nin tavuk eti üretiminde dünyada sekizinci sıraya yükseldiğini anlattı. Günümüzde 2 milyon ton tavuk eti üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Baylan, başka kanatlı türlerinin de üretime girmesinin gerekliliğine işaret etti. Bıldırcın ve kaz gibi kanatlı hayvanların üretiminin de çoğalması gerektiğini ifade eden Baylan, bu ürünlerinde hayvansal protein kaynağı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Kırmızı etin üretiminde ciddi sıkıntıların olduğunu ve maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Baylan, bu noktada devreye alınacak kanatlı türünün hindi olduğunu anlattı.

Hindi Kaz Bıldırcın Hindicilik Araştırma Birimi Mikail Baylan Çukurova Üniversitesi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!