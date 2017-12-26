Asgari Ücret Desteğinin 2018 Senesinde De Devam Etmesi Talep Edildi!
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Asgari Ücret Desteğinin 2018 Senesinde De Devam Etmesi Talep Edildi!


Asgari Ücret Desteğinin 2018 Senesinde De Devam Etmesi Talep Edildi!
Asgari Ücret Desteğinin 2018 Senesinde De Devam Etmesi Talep Edildi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-26 Saat: 15:28:18
Anasayfa Eko Gündem Asgari Ücret Desteğinin 2018 Senesinde De Devam Etmesi Talep Edildi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçi tarafını temsil eden Türk-İş ve işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018 senesinde de devam etmesini talep etti.

Direkt olarak 6 milyon yakın personeli ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son hafta görüşmeleri yapılırken, çalışanların maaşlarına yapılacak zammın tutarı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifinin çok fazla olduğunu düşünen TİSK, bunun nedenini hükümetin 100 lira tutarındaki asgari ücret desteğinin yeni yılda kendilerine verilmemesi olarak açıkladı. İşletme sahiplerine verilen bu desteğin verilmeyecek olması, asgari ücret maliyetlerini yüzde 6 oranında arttıracağına dair yorumları da beraberinde getirdi. 100 lira tutarındaki bu destek asgari ücret pazarlığının yeni gündem maddesi haline geldi. Bu duruma göre Türk-İş ve TİSK asgari ücrete yapılacak zam miktarını etkileyecek bu desteğin devam etmesini talep ediyor.

Destek Verilmezse Asgari Ücrete Zam Düşük Oranda Yapılır

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Çalışma Hayatı Uzmanı Namık Tan, asgari ücret desteğinin ilk defa 2016 senesinde verilmeye başladığını anımsattı. Tan, bu desteğin verilmesinin en önemli sebebinin 2015 senesinde bin lira olan asgari ücretin 2016 senesinde bin 300 liraya yükseltilmesi olduğuna dikkat çekti.

100 liralık desteğin işverenlerin ücret maliyetini ciddi miktarda azalttığına işaret eden Tan, günümüzde işverenlere maliyeti 2 bin 88 lira olan asgari ücrette 100 liralık desteğin ciddi bir tutar olduğunu belirtti. Bu desteğin verilmesinin, son iki sene içinde asgari ücret pazarlıklarına da etki ettiğini ifade eden Tan, İşçilerin ve işverenlerin asgari ücret desteğinin, yeni asgari ücret tutarının belirlenmesinde etkili olduğunu bildikleri için desteğin verilmeye devam edilmesinin istendiğini dile getirdi. Bu nedenle asgari ücret desteğinin 2018’de de devam etmesinin asgari ücrete daha fazla zam yapılması anlamına geldiğine işaret eden Tan, asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görüldüğünü aktardı. Tan, bu desteğin sağlanmaması durumunda asgari ücrete düşük oranda zam yapılacağını anlattı.

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