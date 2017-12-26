Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesaplanmasında Değişiklik
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Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesaplanmasında Değişiklik


Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesaplanmasında Değişiklik
Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesaplanmasında Değişiklik Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-26 Saat: 15:42:37
Anasayfa Eko Gündem Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesaplanmasında Değişiklik

Takdir komisyonları tarafından 2018 senesinde uygun görülen asgari ölçüde arsa ve arazilerin metrekare birim değerlerindeki yükselme, 2017 senesinde uygulanmakta olan birim değerlerinin yüzde 50’lik bölümünü geçmeyecek.

Asgari ölçüde arsa ve arazilerin metrekare birim değerleri, takdir komisyonları tarafından 4 senede bir belirlenmekte. Emlak vergisi değerinin hesaplanacağı zaman arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı seneyi seyreden ikinci seneden itibaren geçerli olmak koşuluyla her sene, bir önceki sene geçerli olan birim değerinin bahsedilen dönem içinde tespit edilecek yeniden değerleme oranının yarısı değerinde artırılması koşuluyla değerlendiriliyor.

Bakanlar Kurulu, yükselme oranını sıfıra kadar indirgemeye ya da tekrar değerleme oranına kadar artırma yetkisine sahip. Gelir İdaresi Başkanlığının Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de bildirildi ve yürürlüğe girdi.

Tebliğ yoluyla Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddenin uygulanması açıklandı. Bu durumda, takdir komisyonları tarafından 2017 senesinde 2018 için uygun görülen asgari ölçüde arsa ve arazilerin metrekare birim değerleri, 2017 senesinde uygulanmakta olan birim değerlerinin yüzde 50’lik kısmını geçmesi halinde, 2018 senesinde bina ve arazi vergi değerlerinin hesaplanmasında, 2017 için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası hesaplanacak.

Belediyeler Bu Kanuna Göre Hesaplama Yapacak

İlerleyen 2019, 2020 ve 2021 senelerinde Emlak Vergisi Kanunu'nun konuyla alakalı maddesi dahilinde bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu yöntemle belirlenen değerler üzerinden alınacak.

Takdir komisyonları tarafından bu sene 2018 senesi için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerini belediyeler 2017 senesinde uygulanan birim değerlere göre hesaplayacak. 2018’de takdir edilecek birim değerler, bu sene uygulanan değerlerin yüzde 50’sini geçiyorsa, 2018 senesine dair bina ve arazi vergi değerlerinin hesap edilmesinde, bu değerlerin yüzde 50 fazlasına göre hesaplanacak. Alakalı belediyeler tarafından bu kapsamda emlak vergi değeri hesaplanacak.

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