Asgari Ücret Tespit Komisyonunda KOBİ’ler Temsil Edilmiyor!

Özdebir, Türkiye ekonomisinin yüzde 99.8'lik kısmını oluşturan ve asgari ücret konusunun direkt olarak etkilediği KOBİ'lerin komisyonda temsil edilmediğine dikkat çekti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, iki sene önce gerçekleştirilen yüksek oranlı asgari ücretlerin yükseltilmesinde işverenlere işçi başına 100 lira tutarında devlet desteği verildiğini anımsattı.

İstihdamın devamlılığının sağlanması adına en kritik konulardan birinin işverenler olduğuna işaret eden Özdebir, birin daima sıfırdan büyük olduğunu belirterek, asgari ücretin Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği üzre 2 bin lira yapılması halinde çoğu çalışan personelin bin 404 lira değil, sıfır alacağının hesaplanmasının gerekliliğine işaret etti. Özdemir, ekonominin bir rekabet gücünün bulunduğuna ve bunu fazla zorlamanın doğru olmayacağına dikkat çekti.

Asgari Ücrete Zam Yapılmasa Bile İşverenin Maliyeti Arttı

Asgari ücretin yalnızca bu sektörde çalışan vatandaşların ücretleriyle alakalı bir konu olmadığına işaret eden Özdebir, cezalar, oda aidatları gibi çoğu ödemelerin belirleyicisi konumunda olduğunu katardı. Özdebir, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda dahi devlet desteğinin kalkması sebebiyle işveren için 100 liralık ek maliyet oluştuğuna işaret etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi ve işverenlerin temsil edilmesi konusunda sorunların olduğunu ifade eden Özdebir, ,işverenleri temsilen masada bulunan TİSK'ya işverenlerin yalnızca yüzde 1'lik kısmının üye olduğunu dile getirdi. Buna karşın Türkiye ekonomisinin yüzde 99.8'lik kısmını oluşturan ve asgari ücret konusunun doğrudan muhatabı olan KOBİ'lerin komisyonda temsil edilmediğini belirten Özdebir, aynı şekilde işçileri temsilen orada bulunan Türk-İş Konfederasyonu’nun da genel olarak devlet kurumları ve büyük kurumsal şirketlerde örgütlü olduğunu ifade etti. Burada çalışanlara genel olarak asgari ücretin üzerinden ödeme yapıldığına değinen Özdebir, masada konuyla alakalı gerçek bireylerin bulunmadığını aktardı.