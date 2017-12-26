Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullanarak Bitcoin Madenciliği!
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Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullanarak Bitcoin Madenciliği!


Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullanarak Bitcoin Madenciliği!
Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullanarak Bitcoin Madenciliği! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-26 Saat: 16:14:19
Anasayfa Eko Gündem Diyarbakır'da Kaçak Elektrik Kullanarak Bitcoin Madenciliği!

Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanılarak Bitcoin madenciliği yapıldığı ortaya çıktı.

Sıkça adından söz ettiren sanal para birimi Bitcoin bu kez ilginç bir haberle gündeme bomba gibi düştü. Gelen bilgiler doğrultusunda Diyarbakır'da kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yapıldığı belirtildi. Elektrik masraflarından kurtulmak isteyen bitcoin madencilerinin, kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yöneldiği ifade edildi.

Fabrikanın Tükettiği Kadar Elektrik Tüketimi Yapıyorlar

Üst seviyede elektrik kullanımının dikkatlerden kaçmaması ve çevrede bulunan vatandaşların DEDAŞ'a yapmış olduğu şikayetler üzerine harekete geçen yetkili ekipler, çevrede denetimleri sıklaştırma kararı aldı. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yapılan yerlerin şikayet edilmesinden sonra bahsi geçen bu yerlerin bir fabrikanın tükettiği elektrik seviyesinde elektrik kullanımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 

Söz konusu olan ve kaçak elektrik kullanarak bitcoin madenciliği gerçekleştiren yerlere işlemler yapılırken konu hakkında Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu açıklamalarda bulundu. Miroğlu, saha genelinde teknik imkanların kullanılması sonucu kaçak elektriklerin nerelerde oluştuğunun görülebilmesi adına 300 bini aşkın aboneye uzaktan okuma sistemleri yerleştirildiğini ifade etti.

Kaçak Elektrikle Bitcoin Madenciliği İhbarları Artıyor

Bahsi geçen sistem neticesinde geçtiğimiz seneden bu zaman dilimine kadar kaçak elektrik kullanım oranlarında ciddi şekilde azalma yaşandığını belirten Miroğlu, bu kapsamda asıl hedefin kaçağın önüne geçmek ve aynı zamanda kaliteli enerjinin müşterilere ulaştırılması olduğunu aktardı. Sanal para birimi Bitcoin madenciliği için oldukça yoğun enerji çeken sistemlerin gerekli olduğunu söyleyen Miroğlu, kendilerine gelen bu tarz ihbarların artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

Bitcoin Diyarbakır Bitcoin Madenciliği Türkiye Kaçak Elekrik DEDAŞ
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