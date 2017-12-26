Kimyasallar Artık Daha Çok Dost Canlısı!
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Kimyasallar Artık Daha Çok Dost Canlısı!


Kimyasallar Artık Daha Çok Dost Canlısı!
Kimyasallar Artık Daha Çok Dost Canlısı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-26 Saat: 16:41:56
Anasayfa Eko Gündem Kimyasallar Artık Daha Çok Dost Canlısı!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan KKDİK yönetmeliği doğrultusunda kimya sektörü yeni bir döneme giriyor.

23 Aralık tarihinde yürürlüğe sokulan KKDİK yönetmeliği ile günlük yaşantıda kullanılan kimyasal ürünlerin bir kısmna yönelik kısıtlama getirilirken, bir kısmına ise bütünüyle yasak konuldu. Oyuncaklardan temizlik malzemelerine, takılardan inşaat malzemelerine kadar yüzlerce ürün içinde kullanılan kimyasal maddeler için düzenleme getiren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği ile kimsayalların bundan böyle çevre sağlığına ve insan sağlığına daha fazla dost olacağı belirtildi.

KKDİK doğrultusunda bir çok ürünle kullanılan kimsayalların sağlığa ve çevreye olan olumsuz etkilerinden korunulması hedeflenirken, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokulan yönetmelikle birlikte milli üreticiler ve ihracatçılar adına kimya sektöründe yeni bir dönem başlamış oldu.

Sağlığı Tehdit Eden Şaka Oyuncaklarının Türkiye'ye Girişi Yasak

KKDİK'in getirmiş olduğu yenilikler arasında en dikkat çeken yasaklamanın ise oyuncaklarda ve tekstil ürünlerinde mevcut olan kimyasallara yönelik olduğu belirtildi. Bu kapsamda şaka oyuncakları arasında yer alan koku bombası ve aksırık tozunda bulunan kimyasalların bir çoğuna yasak konulduğu ifade edilirken, insan sağlığını tehdit edecek olan şaka oyuncaklarının artık Türkiye'ye girişinin olmayacağı vurgulandı.

KKDİK'in göze çarpan bir diğer kısıtlaması ise Krom IV bileşiklerinin, deriyle temas halinde olabilen bir çok eşyada, toluenin yapıştırıcılarda, sprey boyalarda, yazarkasaların ve ATM'lerin kağıtlarında kullanımına ilişkin yasaklar oldu. 

NPE Kısıtlaması

Getirilen yeni yönetmelik çerçevesinde çevre kirliliğine sebebiyet veren, ayrıca insan sağlığı açısından zararlı olduğu belirtilen Nonil fenoletoksilatlar'ın tekstil ürünleri üzerinde kullanımına da kısıtlama yapıldı. Yönetmelik çerçevesinde suyla yıkanabilenn tekstil ürünlerinde, eşyaların her bir parçasında ya da eşyaların kendisinde ağırlık baz alındığında yüzde 0.01 oranında veya daha yüksek orandaki knsantrasyonlarda NPE'nin bulunması halinde eşyanın piyasaya sürülemeyeceği bildirildi. 

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