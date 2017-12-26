Rekabet Kurumu Carrefour'un Devredilmesine Onay Verdi
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Rekabet Kurumu Carrefour'un Devredilmesine Onay Verdi


Rekabet Kurumu Carrefour'un Devredilmesine Onay Verdi
Rekabet Kurumu Carrefour'un Devredilmesine Onay Verdi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-26 Saat: 17:14:50
Anasayfa Eko Gündem Rekabet Kurumu Carrefour'un Devredilmesine Onay Verdi

İstanbul Anadolu yakasında bulunan ve son zamanlarda satılacağı iddiaları ortaya atılan İçerenköy CarrefourSA'nın devri için Rekabet Kurumu'ndan onay verildi.

1993 senesinde Türkiye'nin ilk hipermarketi ünvanıyla hizmete alınan İçerenköy CarrefourSA hakkında son zamanlarda ortaya atılan satışı yapılacak iddialarının gündeme gelmesinden sonra CEFIC Türkiye satış iddialarını yalanlamıştı. 

Toplam 125 dönümden oluşan alan üstüne kurulu olan İçerenköy CarrefourSA AVM'nin arazisinin İstanbul'da yer alan en değerli arazilerden biri olduğu ifade edilirken, bahsi geçen AVM hakkında son dönemlerde 269 milyon euro karşılığında Gülaylar Group'a devredileceği dile getirilmişti. 

CEFIC'den Yalanlama

Ortaya atılan bu iddia sonrasında CEFIC'ten bir açıklama yapılarak iddia yalanlamıştı.  Yapılan açıklama kapsamında CarrefourSA İçerenköy AVM'nin satışı hakkındaki görüşmeler, AVM maliki niteliğiyle AERIUM BAINBRIDGE ve yönetim şirketi niteliğiyle CEFIC tarafından bir süredir bahsi geçen firmayla yürütülüyor olup, CarrefourSA İçerenköy AVM'nin mevcut durumda tümünün AERIUM BAINBRIDGE'in mülkü olduğu ifade edilmişti.

Rekabet Kurumu'ndan Onay Çıktı

Bugün ise Rekabet Kurumu tarafından gelen onay kararıyla satış haberleri doğrulanmış oldu. Rekabet Kurumu gerçekleştirdiği açıklama doğrultusunda Bainbridge Holding'in adına kayıtlı olan İçerenköy AVM'nin ve kurulu olduğu taşınmazın İstanbul Gayrimenkul tarafından devralınma işlemine onay verildiğini bildirdi. 

Devir işlemlerinin ise City's Gayrimenkul Geliştirme vasıtasıyla gerçekleştirileceği ifade edilirken, bahsi geçen şirketin Gülaylar Group'a ait olduğu biliniyor. Kuyumculuk sektöründen, inşaat sektörüne kadar bir çok sektörde hizmet veren Gülaylar Group son zamanlarda AVM'lere ve gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerinde topluyor.

269 Milyon Euro Fiyat Teklifi İddiası

Öte yandan senelik bazda 21 milyon kişi tarafından ziyaret edilen ve toplam 65 bin 400 metre kare kiralanabilir alanı bulunan, 127 dönüm arazi üstüne kurulmuş olan İçerenköy AVM için 269 milyon euro değerinde teklif yapıldığı iddia edilmişti.

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