Hosp: Bitcoin İçin Er Ya da Geç Kış Gelecek!

Katıldığı bir canlı yayında konuşma yapan kripto para girişimcisi Julian Hosp, sanal para birimi Bitcoin'in fiyatlarında yaşanan hızlı yükselmenin henüz sonlanmadığını fakat tabiri caizse "işin içinde iş" olduğunu dile getirdi.

TenX adında sanal para harcanmasını basitleştirmeyi amaçlayan bir şirketin kurucusu olan Hosp, sanal para birimi Bitcoin'in fiyatının 60 bin dolar seviyesini göreceğini fakat aynı zamanda 5 bin dolar seviyesine düştüğünün görüleceğini de aktardı. Söz konusu durumda asıl meselenin önce hangisinin gerçekleşmesi olduğunu kaydeden Hosp, fiyatlarda yaşanan aşırı dalgalanmalara bir çok hükümetten ve finans yetkilisinden uyarı geldiğini de anımsattı.

Piyasa uzmanlarının bu şekildeki düşüşleri olumlu karşıladığını belirten Hosp, bu tarz çakılmaların kollandığını dile getirerek bahsi geçen inişin sağlıklı olduğunu, bazı kişilerin bu inişten yararlanarak Bitcoin alımı yaptığını vurguladı.

Sanal para birimi Bitcoin'in fiyatının içinde bulunulan dönemlerde olmasa dahi bazen ani düşüşler yaşayacağını işaret ederek, uzun vade baz alındığında grafiğin yukarı yönlü olacağını belirtti.

Bitcoin İçin Er Ya da Geç Kış Gelecek!

Game Of Thrones adlı dizide zorlukların habercisi niteliğinde kullanılan "kış geliyor" sözü üstünden ifade edilen sanal para birimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Hosp, önümüzdeki bir kaç aylık dönem zarfında bu durumun öngörülmediğini söyleyerek, bitcoin için er ya da geç kışın geleceğini sözlerine ekledi.

Coin araçlarının hangisinin uzun soluklu olacağı hakkında bilgi vermeyen Hosp, sanal para birimi Bitcoin'in gündelik yaşamda kullanım alanlarının sınırlı kalacağının altını çizdi.

Julian Hosp Kimdir?

TenX şirketinin kurucusu konumunda bulunan 31 yaşındaki Julian Host, kripto paralar ve blockchain teknolojisi hakkında bir çok yerde konferans düzenliyor. Hosp'un asıl mesleğinin ise tıp doktorluğu olduğu ifade ediliyor.