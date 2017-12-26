KOSGEB'in Girişimcilik Kursuna Başvuracaklar Dikkat!

Çukurova Belediyesi'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile açmış olduğu kurslara katılım sağlayan yüzlerce girişimci, verilen hibe desteğinden yararlanarak kendi işlerini açtılar.

Yeni döneme girerken, girişimcilik kursuna başvurmak isteyen vatandaşların başvurularını Çukurova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne şahsen yapabileceği belirtildi. Konu hakkında Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin bazı açıklamalarda bulundu.

Yüzlerce Kişiye Hibe Desteği

Çukurova Belediyesi'nin bahsi geçen kurslara önem verdiği ve girişimciler tarafından gelen yoğun taleplerin karşılanmaya çalışıldığını vurgulayan Başkan Çetin, gerçek girişimcilerin tespitinin yapıldığı kurslar çerçevesinde yüzlerce kişiye karşılıksız olarak hibe desteği verildiğini aktardı.

Çetin yaptığı açıklamada KOSGEB'in kurslarına yönelik başvuruların alınmaya başlandığını aktararak, söz konusu kursların yıl içinde belirli zaman dilimlerinde süreceğine dikkatleri çekti. Adana'nın işsizlik konusunda Türkiye şampiyonu olduğuna vurgu yapan Çetin, Çukurova Belediyesi'nin işsizlik problemini çözebilmesinin mümkün olmadığını fakat yapılan projelerle istihdama katkı sağlandığını aktardı.

KOSGEB'in girişimcilik kurslarını ve eğitimini önemsediğinden bahseden Çetin, üretimin bulunmadığı yerde işsizlik problemini çözebilmenin söz konusu olmadığını belirtti. KOSGEB tarafından şimdiye kadar verilen beş bin sertifika olduğunu dile getiren Çetin, bu sertifikalarda imzalarının olduğuna değindi. Kursiyelerin verilen hibelerden yararlanarak kendi işletmelerini açtıklarını ifade eden Çetin, iş yeri açılışlarının kendisi tarafından yapıldığını da belirtti.

İstihdam Birimi Çalışmalarını Sürdürüyor

Öte yandan Çukurova Belediyesi'nde hizmet veren İstihdam Birimi'nde ise gelen bütün iş başvuruları değerlendirilerek taleplere yönelik iş imkanı sağlandığı aktarılırken, İŞKUR ile İstihdam Birimi'nin iş birliği içerisinde çalıştığı ifade edildi. Gelen son veriler doğrultusunda bahsi geçen birimin şimdiye kadar sekiz binden fazla vatandaşa iş bulduğu belirtilirken, birime başvuruların ve işe yerleştirmelerin sürdüğü vurgulandı.