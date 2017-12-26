Türk-İş Açıkladı! Yoksulluk Sınırı 133 TL Yükseldi
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Türk-İş Açıkladı! Yoksulluk Sınırı 133 TL Yükseldi


Türk-İş Açıkladı! Yoksulluk Sınırı 133 TL Yükseldi
Türk-İş Açıkladı! Yoksulluk Sınırı 133 TL Yükseldi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-26 Saat: 18:39:47
Anasayfa Eko Gündem Türk-İş Açıkladı! Yoksulluk Sınırı 133 TL Yükseldi

Türk-İş 2017 senesinin son ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında, yoksulluk sınırında 133 TL artış görüldü.

Türk-İş 2017 senesinin son ayına yönelik açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Yapılan araştırma doğrultusunda aralık ayı içerisinde dört kişiden oluşan bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi adına gerçekleştirmesi gerekli olan gıda harcaması 1.608.13 TL olarak açıklandı. 

Yoksulluk Sınırında 133 TL Artış

Gıda harcamasının yanında diğer ihtiyaçlarla beraber harcamaların tutarı toplam olarak 5.238.32 TL olarak belirtildi. Türk-İş'in hesaplamaları neticesinde dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması, geçtiğimiz ayla karşılaştırıldığında 41 lira artış gösterirken, 2016 senesiyle karşılaştırıldığında ise 176 lira artış gösterdi. Yine yapılan araştırma doğrultusunda yoksulluk sınırı ise son bir ay içerisinde 133 TL artarken, geçtiğimiz senenin aralık ayıyla kıyaslandığında ise 573 TL artış yaşandı. 

Türk-İş tarafından açıklanan veriler baz alındığında mutfak enflasyonunda görülen değişim ise 2017 senesinin aralık ayında Ankara'da yaşamını sürdüren dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 2.60 oranında artış gösterdi. Senenin tamamı göz önüne alındığında ise artış rakamının yüzde 12.29 olduğu ifade edildi. 

Gıda Enflasyonunda Yüzde 12.69 Artış

Öte yandan gıda enflasyonunda ise bahsi geçen dönem içerisinde yüzde 12.69 oranında artış yaşanırken, senelik bazda artış oranı ise ortalama olarak yüzde 9.10 seviyesinde hesaplandı. Süt, yoğurt ve peynir grubunda aralık ayı içerisinde ciddi oranda bir fiyat değişikliği görülmezken, çeşili marketlerde söz konusu ürünlere ilişkin bazı promosyon uygulamalarının dikkat çektiği belirtildi.

Yaş sebzelerde ve meyvelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ortalamanında arttığı ifade edilirken, bahsi geçen durumun mutfak harcamalarına da olumsuz yönde etki yaptığı belirtildi. Açıklamada ortalama olarak söz konusu ürünlerin fiyatının kasım ayı içerisinde 3.72 TL olduğuna vurgu yapılırken, aralık ayı içerisinde bu fiyat 4.08 TL'ye yükseldi.

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