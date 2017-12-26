SGK’dan Yeni Müfettiş Yardımcısı Alınacak Çağrısı! Tam 50 Kişi!

Kurumda yani SGK’da boş olan elli müfettiş yardımcısı kadrosu için sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre personel alımı gerçekleştirilecek.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Devlet Memuru Kanunu olan 657’nin ilgili maddesine göre yazılı nitelikleri taşıyan adaylar, sınavın yapılacağı önümüzdeki yıl yani 2018 yılının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar, yükseköğretim kurumlarından en az 4 yıllık hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler gibi fakültelerden mezun olanlar veya bunlara denk sayılan okullardan mezun durumunda olanlar, ayrıca geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yapılan KPSS’den KPSS48 ve KPSS22 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzerinde puan alanlar adaylar başvurabilecek. Müracaatta bulunan adaylar arasında en yüksek puanlı kişiden başlanmak üzere tam 250 kişi sınava katılmaya hak kazanacak.

9 Şubat Son Başvuru!

Adaylar başvuru formalarını SGK’nın resmi sitesinden ya da SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alabilecek. Bu formları ise şahsen veya posta aracılığı ile başvuru aracı olarak kullanabilecek. Yalnız posta ile başvuruda bulunan evraklarda 9 Şubat 2018 tarihinin mesai bitimine kadar formun Bakanlığın ilgili birimine ulaşması gerekiyor.

Başvuru formunu dolduran adaylar, formun beraberinde iki fotoğraf, diploma veya bitirme belgesinin aslı ve onaylı sureti ayrıca KPSS sonuç belgesini de ulaştırması gerekiyor.

Postadaki eksik belgelerden kaynaklanan problemler veya postadaki yaşanan gecikmeden dolayı yaşanan problemler için bir artı zaman veya geri dönüş olmayacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlık tarafından gönderilen, üzerinde fotoğrafları bulunan sınav giriş belgesini posta yoluyla alacak.