İstanbul’da 1+1 Dairelere Yasak!
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İstanbul’da 1+1 Dairelere Yasak!


İstanbul’da 1+1 Dairelere Yasak!
İstanbul’da 1+1 Dairelere Yasak! Seda Polat - Tarih: 2017-12-26 Saat: 19:24:10
Anasayfa Emlak İstanbul’da 1+1 Dairelere Yasak!

Üsküdar’da artık 1+1 dairelere izin verilmeyecek. Yapı stokunun %70-80 arasında yorgun, projesiz ve ruhsatsız yapıların olduğuna değinen ilçe Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konforlu ve depreme dayanıklı yapıların oluşturulması amacıyla başlatılan gönüllü ve örnek dönüşümün kırmızı çizgilerini açıkladı.

Üsküdar’da artık 1+1 dairelere izin verilmeyecek. Yapı stokunun %70-80 arasında yorgun, projesiz ve ruhsatsız yapıların olduğuna değinen ilçe Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konforlu ve depreme dayanıklı yapıların oluşturulması amacıyla başlatılan gönüllü ve örnek dönüşümün kırmızı çizgilerini açıkladı. Yeni imar yapısından bahseden Belediye Başkanı artık ilçede siteleşmeye karşı çıktıklarını ve 1+1 yapılara, gökdelenlere de izin verilmeyeceğini söyledi.

1+1 Dairelere, Gökdelenlere, Sitelere Yer Yok!

Çamlıca Camii’nin etrafında önümüzdeki günlerde başlayacak olan kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Türkmen, Üsküdar sınırları içerisinde yapılacak olan konutlar için Estetik Kurul oluşturduklarını dile getirdi. Başkan, bu kurulun onayından geçmeyen hiçbir projeye de onay verilmeyeceğini açıkça belirtti.

Üsküdar’da artık siteleşmenin olmayacağını söyleyen Başkan, binaların etrafının çevrilmesini ve toplumdan ayrıştırılmayı istemediklerini belirtti. Otoparksız proje olmayacağının da altını çizen Başkan, bütün binaların alt katının otopark olarak kullanılacağını söyledi. Açık otopark yerine kapalı otopark fikrinin benimsendiğini söyleyen Başkan, otopark planı bulunmayan projelere onay vermediklerini belirtti.

1+1 projelere de bundan böyle ruhsat verilmeyeceğini söyleyen Başkan, Üsküdar’da artık gökdelen olmayacağını bu defterin de kapatıldığını söyledi. Binaların 5,6 ve7 katı geçmeyeceğini söyleyen Başkan Türkmen, yoğunluğun artmayacağını ve bunun da en canlı stratejik örneğinin Çamlıca Camii’nin eteklerinin olduğunu söyledi.

Çamlıca Camii’nin eteklerinde kalan 180 bin metrekarelik Kirazlıtepe alanının olduğunu söyleten Başkan, toplamda 7 ayrı parselin olduğuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı’nın da konuyla ilgilendiğini söyleyen Başkan, Cumhurbaşkanı’nın Çamlıca eteklerindeki dönüme önem verdiğini ve bu duruma birebir vakit ayırdığını söyledi.

 

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