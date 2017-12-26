Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
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Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!


Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-26 Saat: 19:44:31
Anasayfa Eko Gündem Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kredi kartlarında bulunan para puanların yılbaşından sonra silineceği haberleri ülkenin gündeminde. Hemen hemen her kamuya açık alanda konu olan bu para puanların silineceği konusu yalan. Konu ile ilgili bankacılar açıklama yaptı, puanlarını vatandaşların istediği zaman harcayabileceğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kredi kartlarında bulunan para puanların yılbaşından sonra silineceği haberleri ülkenin gündeminde. Hemen hemen her kamuya açık alanda konu olan bu para puanların silineceği konusu yalan. Konu ile ilgili bankacılar açıklama yaptı, puanlarını vatandaşların istediği zaman harcayabileceğini söyledi.

Bankalar tarafından verilen kredi kartlarıyla yapılan alışveriş sonrasında yine banka tarafından verilen para puanların yıl sonunda sileceği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bankacılar özel kampanyaların dışında vatandaşların kartlarında biriken para puanları dilediği zaman harcayabileceklerini belirtti. 

Para Puanlar Silinmiyor!

Son günlerde en çok gündemi meşgul eden konulardan biri de bu. Kredi kartlarında biriken ve firmaların ürün alışverişinde verdiği sadakat kartlarında biriken milyonlarca para puanın yılbaşında silineceğine yönelik haberler vatandaşın kafasında karışıklığa neden oluyor. Çeşitli kanallardan tüketicilere yıl sonuna kadar para puanlarını kontrol etmeleri ve harcamaları konusunda uyarılarda bulununca da vatandaşlar böyle bir algıya kapılıyor.

Konu ile ilgili yani puanların silinip silinmediği ile ilgili belirsizliği gidermek için bankaların kredi kartı departman yöneticileri açıklamalarda bulundu. Bankaların böyle bir uygulaması olmadığını söyleyen yöneticiler, vatandaşların kredi kartlarında biriken puanları diledikleri zaman harcayabileceğini ifade etti. Müşterilerin kredi kartlarıyla yaptıkları alışverişin sonucunda banka tarafından verilen puanların herhangi bir harcama süresinin olmadığını söyleyen yöneticiler, yalnızca bazı kurumlarda yapılan özel kampanyalarda kazanılan puanların belirli bir süre içerisinde kullanılması gerektiğini söyleyerek, böyle bir uygulama olması durumda müşterinin hem maille hem de SMS’lerle uyarıldığını söyledi. Normal harcamalarda kazanılan para puanların o yıl içerisinde kullanılması gibi bir zorunluluğun olmadığını söyleyen yöneticiler böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığına dikkat çekti. 

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