Bakanlık Yaşayan Ölülerin Peşinde!

Ölen yakınlarını öldü olarak göstermeyerek maaşlarını almaya devam edenler için Bakanlık harekete geçti. 10 yıl boyunca oturduğu yerden hareket etmeyen vatandaşları tek tek kontrol edecek. Bu konu ile ilgili tam 2 milyon 273 bin kişi mercek altına alınacak.

İçişleri Bakanlığının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konu ile ilgili çalışma başlattı. Son 10 yılda bulunduğu yerden hiçbir ikametgah değişikliğinde bulunmayan vatandaşlar mercek altına alındı. 2 milyon 273 bin kişi bu konuyla ilgili mercek altına alındı. Hayatta olmadığı tespit edilenler aile kütüklerine tescil edilecek.

80 90 Arasındaki Yaşlar!

Ölmüş vatandaşların süresiz vekaletle maaşını almak için, arazisinin tapusunu işletmek için ve tarım desteğinden yararlanmaya devam edenler için bir kontrol uygulaması ortaya çıkarılacak.

Konu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Ölüm tespiti genelgesinde merkezi veri tabanından elde edilen verilere göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibariyle hayatta olmaması muhtemel olan kişilerin müdürlük tarafınca tespit edildi. Tespit edilen kayıtların araştırılması, mülki idare amirinin emriyle gerçekleştiriliyor. Amir tarafından verilen emir de kolluk kuvvetleri tarafından yaptırılıyor. Bu amaç için işlemlerde sürat ve etkinliği sağlamak için ölüm tespiti yaptıracak kişilerin kimlik bilgileriyle bilgisine başvurulacak. Yakınlarının yerleşim ikametgah adresinin dikkate alınacak oluşturulan bu liste MERNİS sistemine yüklendi.

Bu uygulama kapsamında 80 ile 90 arasındaki yaşa sahip olan vatandaşların ikametgahlarına kontrol amaçlı gidilecek. Son 10 yılda ikametgah değişikliğine ve işlem değişikliğine gidilmeyen vatandaşlar özellikle mercek altında!