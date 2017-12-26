İşçi ile İşveren Asgari Ücrette Aynı Düşünüyor!
Advert Advert Advert


İşçi ile İşveren Asgari Ücrette Aynı Düşünüyor!


İşçi ile İşveren Asgari Ücrette Aynı Düşünüyor!
İşçi ile İşveren Asgari Ücrette Aynı Düşünüyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-26 Saat: 20:43:30
Anasayfa Eko Gündem İşçi ile İşveren Asgari Ücrette Aynı Düşünüyor!

Türkiye’de işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile işveren kesimi temsil etmekte olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret ile ilgili aynı fikirde. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, iki kesim de 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

Türkiye’de işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile işveren kesimi temsil etmekte olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret ile ilgili aynı fikirde. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, iki kesim de 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

Bu konu doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girildi. Bu hafta ile çalışanların ücretlerine yapılacak olan zammın miktarı merakla beklenmeye başlandı.

Türk-İş’in 1.893,90 kuruşluk teklifini çok yüksek bulan işverenler, gerekçe olarak da hükümet tarafından verilen 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini öne sürdü.

100 Liralık Ücret Pazarlığı Odak Noktası!

İşverenlerin, bu desteğin kesilmesinden dolayı ücret maliyetlerini %6 oranında arttıracağı yönünde iddialarda bulundu. 100 liralık bu destek ücret pazarlığının odak noktası oldu.

Son olarak gelinen noktada ise hem TİSK hem de Türk-İş asgari ücrete yapılacak olan zammı etkileme niteliğine sahip desteğin önümüzdeki yılda da devam etmesini istediklerini belirtti.

TİSK önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret desteğinin tüm işveren kişilere verilmesini talep etti. Türk-İş ise sadece sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerinde bu söz konusu 100 TL’lik desteğin sağlanmasından yana olduklarını söyledi.

Asgari ücret ile ilgili görüşmelerde son haftaya girildi. Bu haftadan itibaren sonuca ulaşacak olan bu zam konusunda hem işçi hem de işverenler aynı kararda buluştu.

Önceleri işverenlere verilen 100 TL’lik desteğin önümüzdeki yıl yani 2018 yılı itibariyle verilmeyecek olması, işverenlerin zam konusunda çekingen davranmasına neden oluyor. 

asgari ücret asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret ne kadar olacak
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
SGK’dan Yeni Müfettiş Yardımcısı Alınacak Çağrısı! Tam 50 Kişi!
SGK’dan Yeni Müfettiş Yardımcısı Alınacak Çağrısı! Tam 50 Kişi!