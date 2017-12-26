Anadolu Topraklarında Yetişen Ürünler ABD’de Market Raflarına Yerleşti
Advert Advert Advert


Anadolu Topraklarında Yetişen Ürünler ABD’de Market Raflarına Yerleşti


Anadolu Topraklarında Yetişen Ürünler ABD’de Market Raflarına Yerleşti
Anadolu Topraklarında Yetişen Ürünler ABD’de Market Raflarına Yerleşti Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-26 Saat: 21:39:24
Anasayfa İthalat&İhracat Anadolu Topraklarında Yetişen Ürünler ABD’de Market Raflarına Yerleşti

İzmirli KFC Gıda, kuru meyve üretiminde geliştirdiği patentli ürünleri ve oluşturduğu dağıtım zinciriyle ABD ve Kanada'da market raflarında yerini aldı.

Aynı zamanda Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği başkanlığı yapan KFC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, muhabirlere açıklamalarda bulundu. Celep, Türk tarım ürünlerinin yeterli derecede tanınmasını ve dünyaya pazarlanmasını sağlamak hedefinde Türkiye ve Hollanda’nın ortak sermayeli olduğu şirkette çoğunluk hisseyi satın alarak sektörde aktif olarak çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Anadolu bölgesinden 150 seneyi aşkın süredir ihracatı yapılan ürünlere rant sağlamak ve yeni ürünler geliştirmek için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte ortak bir projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Celep, bu sayede nihai tüketiciye ulaşan ürünlerin daha yumuşak olmasını sağlayan yeşil çaylı ve nar içerikli kuru meyveler ürettiklerini, bu ürünlerin patentini aldıklarını ve bu teknikle ürünlere antioksidan özelliği kazandırdıklarını belirtti.

Bu teknikle üretilen ürünlerin daha pahalıya alıcılara satıldığına dikkat çeken Celep, sektörde en geniş pazar olan Amerika kıtasında kendi pazarlama ağlarını oluşturduklarını, günümüzde ABD'de bulunan 8 eyalette ve Kanada'nın tümündeki market zincirlerinde Türk kuru meyve ürünlerinin satıldığına işaret etti.

İşletmede Bin Kişi İstihdam Ediliyor

Aracı firmaları ortadan kaldırarak nihai tüketiciye ulaştıkları bu pazarlama ağı ile üründen elde edilen katma değeri 5 kat arttırdıklarını belirten Celep, Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği olarak kuru meyve, kurutulmuş domates, biber ve turşu gibi ürünlerde ABD ve Kanada'da dağıtım zinciri oluşturduklarını anlattı. 42 ülkeye 50 milyon dolar tutarında ürün ihraç ettiklerinin bilgisini veren Celep, bin kişiyi istihdam ettiklerini, bu çalışanlardan 950 kişinin bayan olduğunu belirtti.   

4-5 seneden beri Ekonomi Bakanlığı’nın inovasyon programları ve Ar-Ge destekleri sayesinde ciddi bir yol alındığını dile getiren Celep, hükümetin verdiği bu desteklerin tarım sanayisinde büyümek isteyen şirketlere büyük fayda sağladığını belirtti. Bu gücü üniversite sanayi ortaklığında faaliyete sokmayı hedeflediklerine değinen Celep, patenti alınan yeni üretim yöntemiyle ve direkt olarak tüketiciye ulaşan dağıtım altyapısı sayesinde kilo başına ihracat değerini 7 dolara yükselttiklerini bildirdi.

Kuru Meyve İhracat Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği KFC Gıda Birol Celep
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
SGK’dan Yeni Müfettiş Yardımcısı Alınacak Çağrısı! Tam 50 Kişi!
SGK’dan Yeni Müfettiş Yardımcısı Alınacak Çağrısı! Tam 50 Kişi!