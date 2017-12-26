Anadolu Topraklarında Yetişen Ürünler ABD’de Market Raflarına Yerleşti

Aynı zamanda Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği başkanlığı yapan KFC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, muhabirlere açıklamalarda bulundu. Celep, Türk tarım ürünlerinin yeterli derecede tanınmasını ve dünyaya pazarlanmasını sağlamak hedefinde Türkiye ve Hollanda’nın ortak sermayeli olduğu şirkette çoğunluk hisseyi satın alarak sektörde aktif olarak çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Anadolu bölgesinden 150 seneyi aşkın süredir ihracatı yapılan ürünlere rant sağlamak ve yeni ürünler geliştirmek için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte ortak bir projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Celep, bu sayede nihai tüketiciye ulaşan ürünlerin daha yumuşak olmasını sağlayan yeşil çaylı ve nar içerikli kuru meyveler ürettiklerini, bu ürünlerin patentini aldıklarını ve bu teknikle ürünlere antioksidan özelliği kazandırdıklarını belirtti.

Bu teknikle üretilen ürünlerin daha pahalıya alıcılara satıldığına dikkat çeken Celep, sektörde en geniş pazar olan Amerika kıtasında kendi pazarlama ağlarını oluşturduklarını, günümüzde ABD'de bulunan 8 eyalette ve Kanada'nın tümündeki market zincirlerinde Türk kuru meyve ürünlerinin satıldığına işaret etti.

İşletmede Bin Kişi İstihdam Ediliyor

Aracı firmaları ortadan kaldırarak nihai tüketiciye ulaştıkları bu pazarlama ağı ile üründen elde edilen katma değeri 5 kat arttırdıklarını belirten Celep, Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği olarak kuru meyve, kurutulmuş domates, biber ve turşu gibi ürünlerde ABD ve Kanada'da dağıtım zinciri oluşturduklarını anlattı. 42 ülkeye 50 milyon dolar tutarında ürün ihraç ettiklerinin bilgisini veren Celep, bin kişiyi istihdam ettiklerini, bu çalışanlardan 950 kişinin bayan olduğunu belirtti.

4-5 seneden beri Ekonomi Bakanlığı’nın inovasyon programları ve Ar-Ge destekleri sayesinde ciddi bir yol alındığını dile getiren Celep, hükümetin verdiği bu desteklerin tarım sanayisinde büyümek isteyen şirketlere büyük fayda sağladığını belirtti. Bu gücü üniversite sanayi ortaklığında faaliyete sokmayı hedeflediklerine değinen Celep, patenti alınan yeni üretim yöntemiyle ve direkt olarak tüketiciye ulaşan dağıtım altyapısı sayesinde kilo başına ihracat değerini 7 dolara yükselttiklerini bildirdi.