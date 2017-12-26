Almanya’dan Yapılan Erken Rezervasyonlar Yüzde 14 Arttı!

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Barener, erken rezervasyon kampanyalarının Almanya'da hala sürmekte olduğunu ve şimdiye kadar elde edilen erken rezervasyon verilerinin 2018 senesinde Alman turist sayısında ciddi artış yaşanacağını gösterdiğini dile getirdi.

Alman tur operatörlerinin Türkiye için yaptığı erken rezervasyonlarda yüzde 14 ile yüzde 40 oranları arasında artış olduğuna işaret eden Baraner, en çok rezervasyonun Side, Lara, Belek, Dalaman, Bodrum, Alanya, Kemer ve Kuşadası'nda hizmet veren tesislere yönelik olduğunu ifade etti.

Seyahat Acenteleriyle Görüşüldü

Yapılan erken rezervasyonların artmasında birçok unsurun olduğunu ifade eden Baraner, özellikle çocuğu olan ailelerin oda kalitesi ve hizmet kalitesi olarak başka ülkelerde aradıklarını bulamadıklarını belirtti. Çocukların tatillerden memnun kalmadığını, ailelerin tartıştıklarını ve yüksek miktarda ödeme yaptıklarını anlatan Baraner, Türkiye'ye yapılan dönüşlerde bir diğer unsur olarak güvenlik sorunu kaygısının ortadan kalkması ve siyasi gerginliklerin azalması olduğunu aktardı. Türkiye turizminin 10 milyon civarında vatandaşın geçim kapısı olduğuna işaret eden Baraner, 10 milyon insanın bu sene çok yoğun çalıştığını dile getirdi.

Bu sene TÜRSAB ve TÜROFED’in yurt dışı piyasalarda çok daha aktif rol aldıklarına işaret eden Baraner, en başta Almanya'da 10 bin seyahat satış bürosunun yakın takibe alındığını ve bu seyahat satış bürolarının temsilcileriyle görüştüklerini anlattı. Turizmle siyasetin birbirine karıştırılmamasının gerekliliğine işaret eden Baraner, temsilcilere siyasetle turizmin farklı şeyler olduğunu anlattıklarını belirtti. Tüm bu çalışmalarının sonucunu almaya başladıklarını ifade eden Baraner, 17-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında Almanya'dan bin seyahat acentesi yetkilisinin Antalya'da ağırlanacağına dikkat çekti.