Türkiye Yastık Altından 100 Milyar Dolar Değerinde Altın Çıkardı!

Devlet yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla farklı farklı teşvikleri sırayla faaliyete sokuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısıyla başlayan bu süreçte günümüze kadar vatandaşın yastık altında atıl olarak kalan altınlar vatandaşa kazanç olmaya başladı ve Türkiye ekonomisine geri kazandırıldı. Ekim ayında 4 haftalık ilk aşama toplama döneminde, 370 milyon lira değerinde 2.5 ton civarında altın yastık altından çıkarılmıştı. Bakan Şimşek'in geçmiş dönemlerde yaptığı bir açıklamada, Türkiye’de yastık altı altın miktarının en az 2 bin 200 ton ağırlığında ve 100 milyar dolar tutarında olduğu öngörülmekte.

81 şehirde 2 Ekim tarihi itibarıyla başlayan ve 4 aşama olarak gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında talep toplama süreci 27 Ekim’de başarıyla sona erdi. Bir aylık kampanyayla yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı altın birikimcileri tarafından ilgi gördü.

İnsanlar Bilinçlendikçe Çalışmalar Daha İyi Sonuçlar Verdi

Bu süreci değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı sonuçlarına dair muhabirlere açıklamalar yaptı. Hazine Müsteşarlığı’nın ilk defa vatandaşa yönelik ihraç yaptığına dikkat çeken Şimşek, bu ihraçların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Farkındalık sağlamak için yürütülen çalışmalarının bu taleplerin artmasında etkili olduğuna işaret eden Şimşek, yatırımcıların konuya dair bilincinin artmasıyla, talep miktarı ve yatırımcı sayılarının da doğru orantılı olarak arttığına değindi. 4 hafta süren ilk talep toplama dönemi sonunda 12 bin 800 vatandaşın, 100 milyar dolar değerinde bin 200 ton altını yastık altından çıkarttığına değinen Şimşek, karşılığında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası verdiklerini anlattı. Şimşek, bir ay gibi kısa bir süreçte yastık altından ekonomiye kazandırma stratejisinin başarıyla sonuçlandığını aktardı.