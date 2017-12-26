Türkiye Yastık Altından 100 Milyar Dolar Değerinde Altın Çıkardı!
Advert Advert Advert


Türkiye Yastık Altından 100 Milyar Dolar Değerinde Altın Çıkardı!


Türkiye Yastık Altından 100 Milyar Dolar Değerinde Altın Çıkardı!
Türkiye Yastık Altından 100 Milyar Dolar Değerinde Altın Çıkardı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-26 Saat: 22:43:24
Anasayfa Altın&Döviz Türkiye Yastık Altından 100 Milyar Dolar Değerinde Altın Çıkardı!

Yastık altında saklanan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yatırımcılar tarafından oldukça rağbet gördü.

Devlet yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla farklı farklı teşvikleri sırayla faaliyete sokuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısıyla başlayan bu süreçte günümüze kadar vatandaşın yastık altında atıl olarak kalan altınlar vatandaşa kazanç olmaya başladı ve Türkiye ekonomisine geri kazandırıldı. Ekim ayında 4 haftalık ilk aşama toplama döneminde, 370 milyon lira değerinde 2.5 ton civarında altın yastık altından çıkarılmıştı. Bakan Şimşek'in geçmiş dönemlerde yaptığı bir açıklamada, Türkiye’de yastık altı altın miktarının en az 2 bin 200 ton ağırlığında ve 100 milyar dolar tutarında olduğu öngörülmekte.

81 şehirde 2 Ekim tarihi itibarıyla başlayan ve 4 aşama olarak gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında talep toplama süreci 27 Ekim’de başarıyla sona erdi. Bir aylık kampanyayla yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı altın birikimcileri tarafından ilgi gördü.

İnsanlar Bilinçlendikçe Çalışmalar Daha İyi Sonuçlar Verdi

Bu süreci değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı sonuçlarına dair muhabirlere açıklamalar yaptı. Hazine Müsteşarlığı’nın ilk defa vatandaşa yönelik ihraç yaptığına dikkat çeken Şimşek, bu ihraçların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Farkındalık sağlamak için yürütülen çalışmalarının bu taleplerin artmasında etkili olduğuna işaret eden Şimşek, yatırımcıların konuya dair bilincinin artmasıyla, talep miktarı ve yatırımcı sayılarının da doğru orantılı olarak arttığına değindi. 4 hafta süren ilk talep toplama dönemi sonunda 12 bin 800 vatandaşın, 100 milyar dolar değerinde bin 200 ton altını yastık altından çıkarttığına değinen Şimşek, karşılığında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası verdiklerini anlattı. Şimşek, bir ay gibi kısa bir süreçte yastık altından ekonomiye kazandırma stratejisinin başarıyla sonuçlandığını aktardı.

Altın Tahvili Altına dayalı Kira Sertifikası Mehmet Şimşek Hazine Müsteşarlığı Recep Tayyip Erdoğan
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
Para Puanlar Yıl Sonunda Silinecek Yalanı!
SGK’dan Yeni Müfettiş Yardımcısı Alınacak Çağrısı! Tam 50 Kişi!
SGK’dan Yeni Müfettiş Yardımcısı Alınacak Çağrısı! Tam 50 Kişi!