Sanayi Sektörü 15 Temmuz Gecesinden Sonra Hızlı Toparlandı

Türkiye genelinde ortalama kapasite kullanım oranının 2017 senesinde geçtiğimiz seneye kıyasla 1.1 puan yükselerek yüzde 78.5, Kocaeli'de ise 0.8 puan yükselerek yüzde 71.1 seviyesine çıktığına işaret eden Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranının artmasıyla üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'dan sonra kötüye giden ekonominin düzeldiğini gördüklerini aktardı.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bildirilen imalat sanayi kapasite kullanım verileri hakkında değerlendirme yaptı. Kocaeli ve Türkiye genelinde sanayinin kapasite kullanımında yükselmeler olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, senenin başından günümüze kapasite kullanım oranlarının 2016 senesinin üstünde olduğunu dile getirdi.

Kapasite Kullanım Oranının Artması İhracatı Da Etkileyecek

Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının, bir önceki aya kıyasla 0.9 puan düşerek yüzde 79 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Ayhan Zeytinoğlu, 2017 senesinin tümü incelendiğinde Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranının 2017 senesinde yüzde 78.5 ile geçen seneye göre 1.1 puan, Kocaeli'de ise yüzde 71.1 ile geçen seneye göre 0.8 puan üstünde olduğunun belirlendiğini aktardı. Bu artışlarla üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerin silindiğine işaret eden Zeytinoğlu, artışların üretime, ihracata ve büyüme oranlarına da pozitif etki edeceğini düşündüklerini belirtti. 2018 senesinde devam edecek teşviklerle beraberinde verimlilik ve yatırımların daha da artması dileğinde bulunan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarındaki artışların güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Kocaeli'de sanayi sektörünün otomotiv, kimya ve metal sektörüne dayanması sebebiyle bu sektördeki artışı ek olarak önemsediklerini belirten Zeytinoğlu, 2017 senesinde Türkiye genelinde yüzde 86.3 kapasite kullanım oranı ile otomotiv sanayinin ilk sırada yer aldığını aktardı. Kimya ve metal sanayinde ise bu oran yüzde 79.2 seviyesinde gerçekleşti. Zeytinoğlu, genel imalat sanayi ortalamasının üstünde olan bu artışlardan memnuniyet duyduklarını belirten.