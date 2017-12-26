Sampa Otomotiv Yedek Parça Üretiminde Dünyada Üçüncü Sırada

Samsun'da 1994 senesinde 100 metrekarelik bir iş yerinde yedek parça bayisi olarak hizmet vermeye başlayan Tarık ve Tayfun Altuncu kardeşler ve enişteleri Ulaş Şahinkaya tarafından açılan Sampa Otomotiv, 1996 senesinde ilk üretim tezgahını kurdu. İşletmenin açılmasının ardından 23 sene içinde 9 fabrikadan oluşan 80 bin metrekare entegre tesise sahip olan Sampa Otomotiv, Avrupa ve ABD menşeli bir çok otomobil, ağır vasıta, otobüs, çekici ve dorse markasına yedek parça üretiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Kazakistan, Nijerya, Güney Afrika, ABD, Çin ve İrlanda'da ofis, depo ve ortaklıkları olan Sampa Otomotiv'in 10 milyon dolar tutarında Ar-Ge merkezi ve binin üzerinde kişiyi istihdam ediyor.

Global pazarlarda pazar payını günden güne genişleten firma, günümüzde 30 bin çeşit ürünü 138 ülkeye ihraç ediyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üstündağ, ilk ihracatlarını İngiltere'ye yaptıklarını anımsattı. Üstündağ, günümüzde Sampa'nın 9 farklı fabrikadan oluşan entegre tesisleriyle satış ve üretim devi haline geldiğini dile getirdi.

Hedef Birinciliğe Yükselmek

3 bin 300'ün üstünde makine parkı ve son teknoloji modern üretim tesisleriyle Avrupa ve ABD menşeli çoğu ağır vasıta, otobüs, çekici ve dorse markalarına uyumlu yedek parça üretimi yaptıklarına işaret eden Üstündağ, Sampa Otomotivin uluslararası markalar ile ortaklık kurarak oluşturduğu üretim ve hizmet kalitesini geleceğe aktarmayı hedeflediklerini aktardı. Ağır vasıta yedek sanayi sektöründe 30 binin üzerinde yedek parçanın üretim ve tedariğini, bu ürünlerin global pazarda müşterilerilere satışını yapan Sampa, günümüzde dünya üçüncülüğüne yerleşti. Bu başarılarını daha da ilerleteceklerini dile getiren Üstündağ, firmanın yeni hedefinin güçlü Alman rakiplerini 7 sene içinde geçerek dünya birincisi olmak olduğunu aktardı.