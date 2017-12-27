27.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Tokyo dışındaki birçok ülke piyasası Noel tatili nedeni ile kapalı durumda. 2 Ocak’ta piyasaların tekrar açılmasına kadar işlem hacimleri oldukça düşük bir şekilde devam ediyor. Piyasalardaki bu sakinlik ise gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin iyimser bir süreç yaşamasını sağladı. Özellikle dikkat çeken para birimleri arasında Güney Afrika randı bulunuyor.

Merkez Bankası ve Fed tarafından geçtiğimiz hafta yapılan faiz artışlarının ardından bölgemizde yaşanılan jeopolitik gelişmeler ve de dış ilişkiler ülkemiz için hala yakından izlenmesi gereken başlıklar.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,8086’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8065 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5182 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5239’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1876 seviyesine inmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 2,59 yükselerek yeniden 16 bin doların üzerine çıktı.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da dün seansı 111765 puandan kapatan BIST100 Endeksi, güne %0,22 yükseliş ile 112006 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın haftaya 157,18 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

257,00 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.