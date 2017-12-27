Arslan: Atatürk Havalimanı Alanı İmara Açılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gazeteciler ile bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı. Atatürk Havalimanının üçüncü havalimanının devreye girmesinin ardından yıkılarak AVM ya da konut şeklinde imara açılacağına dair söylentileri reddeden Bakan Arslan böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, bu alanın İstanbul halkına nefes aldıracak bir dinlenme ve yeşillik tesisi olacağını ayrıca terminal alanlarının fuar olarak kullanılabileceğini düşündüklerini belirterek, aynı şekilde buradaki pistlerin küçük uçaklara hizmet vermeye devam edebileceğini de dile getirdi. Arslan Atatürk Havalimanı için farklı projelerin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek buraya konut ya da alışveriş merkezi gibi bir yapı için imar verilmesinin henüz gündemlerinde olmadığının da altını çizdi.

E-Devlet Hizmetleri Genişleyecek

Bakan Ahmet Arslan e-devlet alanında verilen hizmetlerin dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek bu açıdan sunulan hizmetlerin kalitesi ile gurur duyduklarını belirtti. Elektronik olarak verilmekte olan hizmetlerin tamamının e-devlet üzerinden verilebilmesini sağlayacaklarını belirten Bakan bu hizmetlerin kullanıcı sayısını ise 40 milyona çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Arslan vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak ve memurların iş yükünü azaltmak için e-devletin teşvik edildiğini belirterek bu konuda çok önemli faydalar elde edildiğini de dile getirdi.

4,5G Her Yere Ulaşacak

Genişbant internet erişimleri hakkında da bilgi veren Bakan şimdiye kadar bin 799 yerleşim yerine 4,5G kurulumunun başladığını ve 2018 yılı içerisinde tamamlanmış olacağını belirtti. Kurulumlara sürekli devam edildiğini belirten Bakan bu konudaki çalışmaların vatandaşları genişbant internete ulaştırabilme açısından önemli olduğunun altını çizdi.