Android, Amazon, eBay, Aliexpress’e KDV Mükellefiyeti Geliyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi uygulama tebliğinde değişiklik yapmak için bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslakta yer alan bilgilere göre yurtdışından Türkiye’de yerleşik kişilere mobil uygulamalar gibi elektronik ortam üzerinden hizmetler sunan firmaların KDV mükellefi olmalarını şart koşacak. Bu tebliğin yürürlüğe girmesi durumunda uygulama, müzik, alan adı ya da hosting temini, eBay, Amazon, Aliexpress gibi ürün ve hizmet sağlayan ticaret şirketleri KDV mükellefi olacak. Maliye bu firmaların mükellefiyetini resen tahsis edecek. Firmalara gerçekleştirilecek bir bildirim ile KDV ödemelerini yapmaları konusunda uyarıda bulunulacak. Bu şirketlerin Türkiye üzerinden elde ettikleri gelirin KDV’sini ödememesi durumunda Maliye Bakanlığı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsilatı gerçekleştirebilecek.

Yalnızca Vatandaşlara Satış Yapan Şirketler

Mevcut durumda satışlarını Türkiye’deki KDV mükellefi firmalara yapan yabancı firmalar bu durumdan etkilenmeyecek. Çünkü satın alma işlemini gerçekleştiren Türk firması vergi sorumlusu sıfatı ile bu ödemeyi Vergi Dairesine gerçekleştiriyor. Ancak gerçek kişiler herhangi bir vergi sorumluluğu altında bulunmadıkları için onlara elektronik ortamda hizmet ve ürün satışı gerçekleştiren şirketlerin KDV mükellefi olmalarına yönelik bir taslak hazırlanmış durumda.

Bankalar Yurt Dışı Alışverişlerini Maliyeye Bildirecek

İlgili taslağa göre kredi kartı ya da banka hesabı üzerinden yurt dışına para transferi yaparak ürün yada hizmet satın alan kişilerin bu işlemi bankalar tarafından Maliyeye bildirilecek. Maliye bankalardan aldığını bu bildirimler doğrultusunda yabancı şirketlere mükellefiyet tesis edip onlardan ödeme talep edecek.