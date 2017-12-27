BOTAŞ Doğalgaz Alımında Fiyatını Belirledi
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BOTAŞ Doğalgaz Alımında Fiyatını Belirledi


BOTAŞ Doğalgaz Alımında Fiyatını Belirledi
BOTAŞ Doğalgaz Alımında Fiyatını Belirledi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-27 Saat: 09:21:31
Anasayfa Eko Gündem BOTAŞ Doğalgaz Alımında Fiyatını Belirledi

BOTAŞ, 2018 yılının ilk çeyreğinde her bin metreküp gazı 211 dolardan satın alacağını duyurdu.

BOTAŞ tarafından 2018 yılının ilk çeyreğinden doğalgaz alımı için metreküp fiyatı 211 dolar olarak belirlendi. Toptan satış gerçekleştirilen firmalar bu fiyattan hangi miktarlarda gaz temin edebileceklerinin teklifini en kısa sürede BOTAŞ’a gerçekleştirmek durumundalar. Ancak toptan doğalgaz satışı yapan şirketler durumdan pek de memnun görünmüyor.

Şirketlerden Zarar Açıklaması Geldi

Doğalgaz sektöründe ithalat ile uğraşan toptan satış şirketleri BOTAŞ tarafından metreküp ücretinin 211 dolar olarak belirlenmesinin kendileri açısından büyük bir zarar anlamına geldiğini belirterek fiyatlandırmayı açıkladı. Rus doğalgazında metreküp fiyatının 2018 yılının ilk çeyreğinde 204 dolar olduğunu ifade eden yetkililer, üründe 3 dolar depolama maliyeti, 10 dolar ithalatçı payı olduğunu ve bu şekilde doğalgazın kendilerine metreküp maliyetinin 217 doları bulduğunu belirtiyor. Bu kapsamda BOTAŞ’tan ücret için yeni bir değerlendirme yapılmasını beklediklerini söyleyen toptan doğalgaz satışı yapan şirketler konu ile ilgili şimdilik teklif vermeyeceklerini belirtti.

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BOTAŞ tarafından doğalgaz santrallerine yüzde 50’ye kadar olan gaz ihtiyaçlarını 763 liriadan, sonraki bölümünü de kademeli olarak artan fiyattan satılacağı açıklanmıştı. Buna göre miktar yüzde 50-70 arasında çıkarsa fiyat yüzde 20 artmış olacak. Miktar, yüzde 70’in üzerine çıkarsa fiyat yüzde 25 daha pahalı olacak. BOTAŞ bu çalışma ile santrallerin yüzde 50’nin üzerindeki gazını özel sektörden satın almasını hedefledi.

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